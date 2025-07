Mais de 50 carretéis de linha chilena são apreendidos durante operação em São Domingos do Capim

Um total de 55 carretéis de linha chilena, material cortante proibido por lei no Pará, foi apreendido na manhã da última terça-feira (1º) durante a Operação Mata Linha, em São Domingos do Capim, no sudeste paraense. A ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil teve como objetivo coibir o uso, armazenamento e comercialização desse tipo de material.

Parte do material foi localizada em uma oficina conhecida como “Dudugrau”, e o restante, com adolescentes que empinavam pipas em via pública. De acordo com a Polícia Militar, os responsáveis pelo comércio ilegal do material deverão ser identificados para prestar esclarecimentos.

De acordo com a polícia, poderá ser solicitada a não renovação dos alvarás de funcionamento de estabelecimentos flagrados com esse tipo de infração. Novas ações de fiscalização estão previstas para os próximos dias. A apreensão do material foi feito pelo 5º Batalhão da Polícia Militar (5° BPM).

A operação cumpre a Lei Estadual nº 9.597/2022, que proíbe expressamente a utilização de linhas cortantes em todo o território paraense. A lei visa prevenir acidentes causados por essas linhas, que são utilizadas em pipas e podem causar ferimentos graves, especialmente em ciclistas e motociclistas.