PC investiga homicídio de idoso encontrado com marcas de tiros pelo corpo no sudeste do Pará

A Polícia Civil apura as circunstâncias e autoria do homicídio de Francisco de Sousa, de 65 anos, encontrado morto em Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. A vítima foi localizada dentro da própria casa na madrugada de quarta-feira (2), na Vila Casca Seca, na zona rural do município. Segundo as informações iniciais, o idoso estava com várias perfurações pelo corpo que seriam de disparos de arma de fogo.

“O homicídio é investigado pela Delegacia de Bom Jesus do Tocantins. Duas espingardas de fabricação caseira e munições foram apreendidas. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, comunicou a PC.

Os relatos são que a Polícia foi acionada ao local por moradores durante a madrugada. As testemunhas informaram que ouviram o barulho dos disparos na residência, localizada a 43 quilômetros da cidade. Quando a equipe policial chegou ao endereço, constatou a morte e as marcas de tiros na vítima.

Não há mais detalhes sobre a autoria do homicídio ou as circunstâncias. Após a chegada dos policiais civis ao local, a Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia no corpo e a remoção ao Instituto Médico Legal (IML).