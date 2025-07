PM fica ferido após acidente na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um policial militar ainda não identificado ficou ferido após se envolver em um acidente com uma motocicleta da corporação, na tarde desta quarta-feira (2), na avenida Augusto Montenegro, em Belém. O caso ocorreu nas proximidades do km 10, no bairro do Tenoné.

As causas da batida ainda não foram confirmadas. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, o trânsito no trecho apresentou lentidão por conta do acidente. Militares da corporação atuaram na assistência à vítima.

Não há confirmação de outros envolvidos. De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima, que ainda não teve a identificação confirmada, foi encaminhada para o Hospital Metropolitano.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar.

VEJA MAIS

Veja o trânsito ao vivo na área