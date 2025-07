Motociclista morre após colisão entre duas motos no sudeste do Pará

Um motociclista identificado como Sandro Santos Leal morreu após a moto que conduzia colidir com outra motocicleta, na tarde de domingo (29), no município de Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, um casal, que estava no segundo veículo envolvido, ficou ferido e foi encaminhado para o hospital municipal.

Os relatos iniciais são que o acidente ocorreu por volta de 17h30, em uma estrada vicinal que dá acesso à comunidade ‘Cocal’, distante 5 km do perímetro urbano. Testemunhas relataram que Sandro pilotava uma motocicleta de modelo Honda Bros quando colidiu frontalmente com a outra moto, uma Honda Pop 110, em que o casal trafegava. Com o impacto da batida, Sandro morreu ainda no local. O casal foi socorrido por moradores.

A Polícia Civil esteve no local para colher as informações que auxiliem no inquérito sobre o caso. A Polícia Científica removeu o corpo de Sandro Santos ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde foi submetido a exame de necropsia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.