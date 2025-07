Homem é preso e arma de fogo apreendida em ação da Polícia Militar em Muaná

Homem é preso e arma de fogo apreendida durante ação da Polícia Militar na cidade de Muaná, no Marajó. A diligência foi registrada na tarde desta segunda-feira (30), na zona rural do município. Conforme a PM, os agentes chegaram até o endereço após receberem denúncias sobre a presença de um indivíduo suspeito de planejar um homicídio relacionado à disputa entre facções criminosas.

A ação foi realizada por meio da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM). Os agentes foram até as imediações da Passagem Nova 2 para verificar o relato sobre a presença de um suspeito que estaria escondido em uma área de mata, portando uma arma de fogo. O intuito era atacar e matar um suposto ‘rival’ que seria membro de uma facção inimiga.

Os agentes entraram na área de mata densa para procurar o suspeito e o localizaram na área. Ainda conforme a PM, para tentar fugir, o suspeito teria mergulhado em um igarapé e tentado se desfazer da arma de fogo. No entanto, os agentes o capturaram e o conduziram para a Delegacia de Polícia Civil de Muaná, onde foram adotadas as providências legais cabíveis. Os agentes apreenderam uma pistola Taurus, calibre 9mm, com numeração raspada e um carregador com nove munições intactas, também calibre 9mm.

Segundo o Cap PM Muniz, “ações como essa reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população e o enfrentamento à criminalidade, especialmente no combate ao porte ilegal de armas e à atuação de facções”.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.