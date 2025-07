Homem morre após ser esfaqueado em Curionópolis

Um homem identificado como Bruno Leonardo Andrade dos Santos, de 29 anos, morreu após ser esfaqueado em Curionópolis, sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de domingo (29), no Distrito de Serra Pelada, na zona rural do município. Conforme as informações iniciais, a vítima estava gravemente ferida e teria procurado um hospital por conta própria, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após os primeiros socorros.

De acordo com o portal Pebinha de Açúcar, a polícia informou que Bruno Leonardo deu entrada sozinho no hospital e apresentava lesões de arma branca. Ele foi atendido por volta de 5h40 da manhã, mas não resistiu e morreu. Testemunhas relataram que, ao dar entrada no hospital, a vítima pediu insistentemente que os profissionais fechassem as portas da unidade. A situação levantou suspeitas sobre a possibilidade de perseguição. Dessa maneira, a polícia foi acionada.

O Posto de Policiamento Destacado (PPD) da Polícia Militar local informou sobre o crime para a Polícia Civil. Ao se deslocarem até o distrito, os policiais civis confirmaram a veracidade do fato e iniciaram os procedimentos investigativos. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo e encaminhá-lo para a necropsia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do crime permanece desconhecida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.