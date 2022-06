Mulher atropela idoso, bate em carros e invade prédio na Pedreira; veja imagens do acidente

Um acidente deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo (26), na passagem do Arame, entre as travessas Alferes Costa e Perebebuí, no bairro da Pedreira, em Belém. Uma mulher que dirigia uma caminhonete perdeu o controle do veículo, bateu em dois carros que estavam estacionados e depois invadiu um prédio. Um idoso que passeava com o cachorro e a neta de 12 anos foi atropelado e ficou ferido. Ele conseguiu empurrar a criança, que não foi atingida.

Veja imagens do acidente.

Matéria em atualização. Acompanhe.