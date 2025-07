Mais de 120 kg de drogas são incinerados pela Polícia Civil na zona rural de Moju

A Polícia Civil do Pará incinerou, na manhã desta segunda-feira (14), mais de 120 quilos de entorpecentes apreendidos na região do Baixo Tocantins. A destruição das drogas, entre elas, cocaína, oxi, maconha e crack, aconteceu em uma cerâmica localizada na zona rural do município de Moju.

A ação foi realizada por volta das 11h e contou com a participação de diversos órgãos, entre eles a Superintendência Regional do Baixo Tocantins, a Delegacia de Polícia de Abaetetuba, a Corregedoria Regional da Polícia Civil, a Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e a Vigilância Sanitária de Abaetetuba.

A incineração segue o que determina a Lei nº 11.343/2006, que regulamenta o descarte de substâncias ilícitas apreendidas. Antes da queima, amostras dos entorpecentes foram coletadas para análise pericial pelo Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA).

De acordo com a Polícia Civil, a iniciativa é parte de uma estratégia de segurança que visa reduzir riscos associados ao armazenamento dessas drogas em unidades policiais. A retirada dos entorpecentes também representa um golpe direto contra o tráfico, atividade criminosa que está na raiz de outros crimes graves, como roubos, latrocínios e homicídios.