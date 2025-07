Castanhal: adolescente de 16 anos morre afogado em rio

Um adolescente de 16 anos, identificado como Kauã Miranda da Silva, morreu afogado no rio Apeú na tarde de domingo (13/7), em Castanhal, região nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu próximo a uma ponte localizada na avenida Barão do Rio Branco. Até o momento, as circunstâncias do sinistro não foram esclarecidas.

A PM foi acionada ao caso pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 16h. De acordo com as autoridades, Kauã estava na companhia de familiares e desapareceu no rio. Logo depois, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) enviou mergulhadores até o local para encontrar o garoto. No entanto, quando a equipe de busca localizou a vítima, ela já estava morta.

Há muito tempo que não ocorria casos de afogamentos neste local, já que o rio encontra-se degradado e o balneário não é tão procurado como anos atrás. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.