embarcação com passageiros afunda em praia no sudeste do pará

Uma embarcação com passageiros afundou nas proximidades da praia da Gaivota, no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará. Segundo as informações disponíveis, ninguém ficou ferido. O acidente ocorreu no domingo (13).

Um vídeo que circula na internet mostra a embarcação afundando com os passageiros. No vídeo, uma mulher diz o seguinte: “A voadeira afundando. Afundou”. Em seguida, ela acrescenta: “Ai, meu Deus. Socorro. Ó, Jesus”. Até o momento, não se sabe o que causou o acidente e nem quantas pessoas havia na embarcação. A Redação Integrada entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as vítimas foram resgatadas pela corporação e não precisaram de atendimento médico.