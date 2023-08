Barco afunda no Rio Amazonas e embarcação próxima resgata passageiros; vídeo

Um barco que saiu de Manaus com destino a Barreirinhas, no interior do Amazonas, afundou perto da comunidade Marimbá, em Careiro de Várzea. Na noite da última terça-feira (8), um buraco abriu na estrutura, permitindo a entrada da água do rio, causando desespero nos tripulantes. Os passageiros conseguiram resgate por meio de uma embarcação que estava nas proximidades e não há registro de desaparecidos.

VEJA MAIS

Segundo a Marinha, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental irá instaurar um inquérito para apurar a causa da estrutura ter rompido e os responsáveis pelo naufrágio da embarcação.

"Assim que concluído, e cumpridas as formalidades legais, será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para adotar as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54", informou.