Motorista de aplicativo morre após ser baleado na testa durante briga em Manaus

Um motorista de aplicativo identificado como Anderson Gama morreu após ser baleado na testa em uma briga de trânsito em frente a um posto de gasolina, na zona leste de Manaus. Após ser atingida, a vítima foi levada em estado grave a um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) da capital.

Segundo testemunhas, o motivo da discussão seria um caminhão que aguardava o reboque e causava um congestionamento no local. Anderson e outros motociclistas teriam pedido para o serviço ser realizado mais rapidamente, o que, supostamente, incomodou o suspeito e condutor do veículo de grande porte.

É possível ver o início da briga entre os motoristas, em frente ao posto de combustíveis, em um vídeo que circula nas redes sociais. Ainda conforme as testemunhas, o suspeito teria alegado ser policial e sacou um revólver, sendo cercado pelo grupo de motociclistas. Em seguida, o homem realiza uma ligação e pouco tempo depois um carro chega ao local para buscá-lo.

Quando o suspeito tenta entrar no veículo, os motoristas de aplicativo tentam segurá-lo para ele não fugir do local. Logo depois, ele consegue entrar no carro e, poucos metros depois, desce do veículo e dispara contra o grupo, atingindo Anderson.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)