Casa desaba durante enchente ocasionada por derretimento de geleira no Alasca; vídeo

Nas redes sociais, um vídeo chamou atenção ao mostrar uma casa em Juneau, no Alasca, desabar durante as enchentes que atingiram a capital do estado norte-americano. No último domingo (6), o rio Mendenhall teve a maior subida de nível registrada (4,6 metros) na histórica, o que foi ocasionado pelo derretimento de um bloco de uma geleira

VEJA MAIS

As autoridades do distrito de Juneau emitiram um comunicado com ordem para que os moradores deixassem suas residências, evitando acidentes ou mortes por conta da cheia e consequentemente dos desabamentos de casas e árvores, como ocorreu ontem (6). Por conta da decisão, não haviam pessoas na casa que desabou próximo ao rio Mendenhall.

Qual a causa do derretimento?

Estas enchentes ocorrem quando a água que, até então, está aprisionada, escapa por alguma rachadura presente no gelo.Segundo os especialistas, o fenômeno ocorrido em Juneau pode ter, tanto as mudanças climáticas, quanto o aquecimento global como as possíveis causas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)