Teto de ginásio escolar desaba e mata 11 pessoas na China

Onze pessoas morreram após o desabamento do telhado de concreto de um ginásio em uma escola de ensino médio na cidade de Qiqihar, na China, na manhã desta segunda-feira (24). De acordo com a mídia local, 19 pessoas estavam no ginásio no momento do acidente, mas quatro conseguiram fugir e outras quatro sobreviveram após serem retiradas dos escombros. Em torno de 160 bombeiros atuaram na operação de busca e resgate, que contou também com o apoio de 39 caminhões e já foi concluída.

VEJA MAIS

Autoridades acreditam que o empilhamento ilegal de materiais no telhado pode ter causado o desabamento. Muitas vítimas podem ser jovens jogadoras de vôlei que estavam no local. "Tinham acabado de voltar para a escola alguns dias atrás, depois de uma competição fora da cidade", declarou uma testemunha à rádio estatal.

Uma investigação inicial sobre o acidente descobriu que os construtores colocaram perlita, um tipo de vidro vulcânico, no telhado, de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua. Ainda segundo a agência, as fortes chuvas fizeram com que a perlita se expandisse, causando o colapso da estrutura.