Itamaraty lamenta ataque na Austrália e afirma que não há brasileiros feridos

O ministério das Relações Exteriores lamentou o ataque durante uma celebração de feriado judaico na Bondi Beach, em Sydney, neste domingo, 14. O ministério diz ter recebido a notícia com "consternação" e informou que não há registros de brasileiros feridos durante o episódio.

"O Brasil reafirma seu enérgico repúdio a todo ato de terrorismo e a quaisquer manifestações de antissemitismo, ódio e intolerância religiosa. Até o momento, não há registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil em Sydney segue monitorando a situação e pode ser acionado", afirmou o Itamaraty em nota divulgada.

O ministério também manifestou solidariedade às famílias das vítimas e ao governo australiano. Ao menos 12 pessoas morreram após um ataque a tiros na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), segundo informações da polícia da província de Nova Gales do Sul.

Um dos mortos seria um homem suspeito de participar do massacre. Outro possível atirador também foi capturado e está em estado crítico, de acordo com as autoridades.

Entre os feridos, há policiais. No momento do ataque, o local sediava celebrações de Hannukah, evento da comunidade judaica, e estava repleto de famílias, segundo o jornal The Sidney Morning Herald.