Instituto judaico cobra manifestação do governo brasileiro sobre ataque a judeus na Austrália

O ataque aconteceu na madrugada deste domingo, durante uma celebração de um feriado judaico, Chanucá. Até o momento as autoridades informam que o número de mortos chega a 12, com 29 feridos

Estadão Conteúdo
fonte

O atentado causou pavor na Austrália. (Foto: Janie Barrett/The Sydney Morning Herald)

O diretor-executivo do Instituto Brasil-Israel (IBI), Pedro Kelson, disse em nota à imprensa que a entidade espera que o governo brasileiro condene "nos mais fortes termos" o ataque a judeus na Bondi Beach, em Sydney, neste domingo, 14.

"Mais do que agir depois, é urgente intensificar ações preventivas que possam frear o crescimento de casos de antissemitismo na Austrália ou em qualquer outro lugar, preservando a segurança e o direito à fé de qualquer que seja a religião", diz em nota.

Ele afirma, também, que houve uma explosão de casos de intolerância religiosa na Austrália nos últimos anos. "Foram pichações, incêndios em sinagogas, casos de violência e que culminam agora nessa tragédia, muitas vezes tendo como disfarce ou falsa argumentação o antissionismo", alerta.

'Herói genuíno': homem imobiliza atirador durante evento judeu em praia na Austrália
Vídeo mostra civil desarmando suspeito durante atentado que deixou ao menos 12 mortos em Bondi Beach, durante celebração de Hanukkah

Homem atira e mata pelo menos 12 pessoas em evento judeu em praia na Austrália
Atentado em praia australiana foi classificado como terrorismo e feriu dezenas de pessoas

O ataque ocorreu na madrugada deste domingo, 14, durante uma celebração de um feriado judaico, Chanucá. Até o momento as autoridades australianas informam que o número de mortos chega a 12, com 29 feridos.

Autoridades do mundo inteiro estão se manifestando a respeito do episódio e Israel têm acusado o primeiro ministro australiano, Anthony Albanese, de não lidar com o aumento da onda de antissemitismo.

O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em um evento do governo em Dimona, que em agosto enviou uma carta à Albanese, o alertando "que a política do governo australiano estava promovendo e encorajando o antissemitismo na Austrália".

investigações

Polícia australiana diz que autores do ataque em Sydney eram pai e filho, e descarta 3º pessoa

O mais velho dos suspeitos tinha licença para seis armas por pelo menos dez anos, e todas foram recuperadas pela polícia

14.12.25 18h32

CIÊNCIA

Milagre? Cientistas japoneses transformam água em 'vinho' usando passas

Pesquisas analisam fermentação natural causada por leveduras presentes na casca da uva-passa

14.12.25 17h06

antissemitismo

Itamaraty lamenta ataque na Austrália e afirma que não há brasileiros feridos

Ao menos 12 pessoas morreram após um ataque a tiros na praia de Bondi, em Sidney, na Austrália, na madrugada deste domingo

14.12.25 17h02

festival das luzes

O que é o Hanukkah, celebração judaica alvo de ataque na Austrália

Festival das Luzes teve início neste domingo (14), data em que um tiroteio em Bondi Beach, em Sydney, deixou mortos e feridos

14.12.25 16h14

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Homem morre após tentar pegar bola e despencar de altura de dez metros

Rede de proteção não teria aguentado o peso do homem após salto

12.12.25 8h54

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

MUNDO

Mulher dá à luz no carro após ter internação negada em hospital; entenda o caso

Mercedes Wells estava em trabalho de parto, mas a enfermeira da unidade não acreditou e a mandou embora. O bebê nasceu em meio a uma rodovia dos Estados Unidos

09.12.25 8h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

