'Herói genuíno': homem imobiliza atirador durante evento judeu em praia na Austrália

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, aparentemente um civil, imobiliza um dos atiradores responsáveis pelo ataque ocorrido neste domingo (14) na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. O atentado aconteceu durante um evento do feriado judaico de Hanukkah e deixou ao menos 12 mortos e 29 feridos.

Na gravação, o homem, vestido com uma camiseta branca, se aproxima de um dos suspeitos enquanto disparos ainda são ouvidos ao fundo. Em questão de segundos, ele consegue desarmar o atirador, interrompendo a ação antes da chegada da polícia. A cena acontece em meio ao pânico de banhistas e participantes do evento, que correm para escapar do local.

Em pronunciamento, o governador de Nova Gales do Sul afirmou que "Esse homem é um herói genuíno e não tenho dúvidas de que muitas, muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua bravura".

Reação rápida impediu avanço de ataque

A Polícia de Nova Gales do Sul ainda não divulgou a identidade do homem que aparece no vídeo, tampouco confirmou se ele foi ferido durante a imobilização. Também não há confirmação oficial sobre os detalhes da ação registrada nas imagens.

Segundo a emissora australiana ABC (Australian Broadcasting Corp), pelo menos dois homens armados participaram do ataque. Um dos atiradores foi morto, e duas pessoas foram presas. A polícia investiga ainda a possível participação de um terceiro suspeito.

Ataque em Bondi Beach é considerado um dos mais graves do país

O atentado ocorreu em uma das praias mais conhecidas da Austrália e é tratado pelas autoridades como o mais grave do tipo registrado no país em décadas. A área foi isolada logo após o ataque, e equipes antibombas realizaram varreduras na região.

Enquanto as investigações seguem, o vídeo da reação do civil tem sido amplamente compartilhado e citado como um dos registros mais impactantes do episódio, ao mostrar uma tentativa corajosa de conter a violência em meio ao caos.