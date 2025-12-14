'Herói genuíno': homem imobiliza atirador durante evento judeu em praia na Austrália
Vídeo mostra civil desarmando suspeito durante atentado que deixou ao menos 12 mortos em Bondi Beach, durante celebração de Hanukkah
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, aparentemente um civil, imobiliza um dos atiradores responsáveis pelo ataque ocorrido neste domingo (14) na praia de Bondi, em Sydney, Austrália. O atentado aconteceu durante um evento do feriado judaico de Hanukkah e deixou ao menos 12 mortos e 29 feridos.
Na gravação, o homem, vestido com uma camiseta branca, se aproxima de um dos suspeitos enquanto disparos ainda são ouvidos ao fundo. Em questão de segundos, ele consegue desarmar o atirador, interrompendo a ação antes da chegada da polícia. A cena acontece em meio ao pânico de banhistas e participantes do evento, que correm para escapar do local.
Em pronunciamento, o governador de Nova Gales do Sul afirmou que "Esse homem é um herói genuíno e não tenho dúvidas de que muitas, muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua bravura".
Reação rápida impediu avanço de ataque
A Polícia de Nova Gales do Sul ainda não divulgou a identidade do homem que aparece no vídeo, tampouco confirmou se ele foi ferido durante a imobilização. Também não há confirmação oficial sobre os detalhes da ação registrada nas imagens.
Segundo a emissora australiana ABC (Australian Broadcasting Corp), pelo menos dois homens armados participaram do ataque. Um dos atiradores foi morto, e duas pessoas foram presas. A polícia investiga ainda a possível participação de um terceiro suspeito.
Ataque em Bondi Beach é considerado um dos mais graves do país
O atentado ocorreu em uma das praias mais conhecidas da Austrália e é tratado pelas autoridades como o mais grave do tipo registrado no país em décadas. A área foi isolada logo após o ataque, e equipes antibombas realizaram varreduras na região.
Enquanto as investigações seguem, o vídeo da reação do civil tem sido amplamente compartilhado e citado como um dos registros mais impactantes do episódio, ao mostrar uma tentativa corajosa de conter a violência em meio ao caos.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA