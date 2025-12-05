Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Ele está fechado para negócio. Acabaram as esperanças de conquistar o coração de um dos homens mais cobiçados da Índia. Suraj Chavan, considerado pela mídia local como o mais bonito do país, se casou com a prima, Sanjana Gophane, no dia 29 de novembro e publicou fotos da cerimônia nas redes sociais, confirmando que está “oficialmente comprometido”.

Conhecido como “Justin Bieber indiano”, o influenciador celebrou a união seguindo tradições hindus. Suraj vestiu trajes étnicos, enquanto Sanjana usava sari navari tradicional, joias douradas e penteado com rosas vermelhas. Nas imagens, ele aparece emocionado ao lado da noiva.

Após a cerimônia, o casal visitou um templo para receber bênçãos, e o momento viralizou. Suraj publicou: “Fiz da mesma mulher que estava na minha mente, um casamento amoroso e com sucesso.”

A postagem gerou repercussão entre seguidores, que reagiram ao anúncio do casamento.

Suraj Chavan ganhou notoriedade nas redes pelos vídeos bem-humorados. Venceu a 5ª temporada do Bigg Boss Marathi e fez participações em programas e projetos especiais. Natural de Modhave, o indiano acumula mais de 2,8 milhões de seguidores no Instagram.