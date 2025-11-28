Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

As eleições distritais na Namíbia, um país no sudoeste da África, voltaram a chamar atenção internacional por um motivo inusitado: o nome do vencedor. Adolf Hitler Uunona foi reeleito pela quinta vez consecutiva como conselheiro regional no distrito de Ompundja, na região de Oshana, no norte do país.

Em entrevistas, o político explica que o pai não conhecia o peso histórico associado ao ditador nazista ao escolhê-lo. Na infância, Adolf conta que não via problema algum com o nome.

“Para mim, quando criança, era um nome perfeitamente normal. Só quando cresci é que entendi: este homem queria conquistar o mundo inteiro. Não tenho nada a ver com isso”, declarou o presidente da Namíbia.

"Não significa que eu tenha o carácter de Adolf Hitler ou que me assemelhe ao de Adolf Hitler da Alemanha", disse ele à imprensa namibiana.

Uma das figuras políticas mais populares da região

Apesar do nome polêmico, Adolf Uunona é um dos políticos locais mais populares. Esta é sua quinta reeleição no pequeno distrito de Ompundja, que tem pouco mais de 5 mil habitantes. Em 2020, ele já havia vencido com ampla vantagem, alcançando 85% dos votos.

Origem alemã do nome

Nomes germânicos, como Adolf, são relativamente comuns na Namíbia. O país foi colonizado pela Alemanha no fim do século 19, período marcado por violência e genocídio contra povos herero e nama — reconhecido oficialmente pelo governo alemão apenas em 2021.

A colonização alemã terminou por volta de 1914/1915, durante a Primeira Guerra Mundial, quando a África do Sul assumiu o controle do território. A Namíbia só conquistou sua independência em 1990.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)