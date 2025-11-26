Homem é encontrado morto dentro de estátua de dinossauro feita de papel machê
Morador de 39 anos, que estava desaparecido há dias, teria ficado preso ao tentar recuperar o celular dentro da escultura
Um homem de 39 anos, que estava desaparecido há alguns dias, foi encontrado morto dentro de uma estátua de dinossauro feita de papel machê. O caso inusitado aconteceu em Santa Coloma de Gramenet, cidade próxima a Barcelona, na Espanha.
O corpo foi localizado em maio de 2021, depois que um pai e o filho notaram algo estranho na escultura, um estegossauro instalado em frente ao prédio Cubic. Eles chamaram a polícia, que confirmou que havia um corpo dentro da perna do dinossauro. O caso ganhou visibilidade mundial nesta semana.
De acordo com o jornal Daily Star, os agentes dos Mossos d'Esquadra, a polícia regional da Catalunha, não encontraram sinais de violência.
Uma porta-voz da polícia disse ao The Guardian que tudo indica uma morte acidental.
“Um pai e um filho viram que havia algo dentro e chamaram a polícia. Encontramos o corpo dentro da perna da estátua. Foi uma morte acidental”, contou o porta-voz.
Homem morreu ao tentar recuperar celular
A principal suspeita é de que o homem tenha deixado o celular cair dentro da estrutura e, ao tentar recuperá-lo, entrou de cabeça para baixo e acabou preso, sem conseguir sair.
Os bombeiros foram acionados e precisaram cortar parte da escultura para retirar o corpo. Segundo as autoridades, ele estava no local havia vários dias. A família havia registrado o desaparecimento apenas algumas horas antes da descoberta.
A estátua de estegossauro, originalmente usada como peça publicitária de um cinema já fechado, foi removida após a tragédia.
Casos semelhantes
Este não foi o único episódio envolvendo pessoas presas em obras de arte. Em um caso recente no Canadá, um homem de 26 anos caiu dentro da escultura Talus Dome, estrutura formada por mil esferas metálicas. Ele só foi salvo depois que um pedestre percebeu o movimento dentro da obra e acionou as autoridades, que usaram equipamentos pesados para o resgate.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
