Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

O empresário José Adrián Corona Radillo, do México, foi sequestrado e assassinado, conforme noticiado pela imprensa local. Ele era conhecido por liderar uma empresa que fabricava tequila e outras bebidas alcoólicas.

Radillo viajava de carro com sua família em 27 de dezembro, quando criminosos os abordaram em uma rodovia no Estado de Jalisco, segundo o jornal El Universal.

Os assaltantes levaram pertences pessoais da família, sequestraram o empresário e deixaram os demais ocupantes do veículo à beira da estrada.

Corpo encontrado e investigação

O corpo de Radillo foi encontrado dois dias depois, em um local próximo. O jornal El Universal informou que apresentava sinais de violência e ferimentos provocados por arma de fogo.

A principal hipótese da polícia, conforme o site Infobae, é que o sequestro aconteceu de forma aleatória, sem premeditação por parte dos criminosos envolvidos.

Repercussão e grupo empresarial

Embora produzisse bebidas alcoólicas, o grupo Corona, liderado por Radillo, não possui relação com a cerveja Corona, que pertence à companhia belga-brasileira Anheuser-Busch InBev.

O grupo do empresário era especializado em tequilas, vinhos, licores e mezcal. O crime causou comoção no setor de bebidas e colocou empresários em alerta, visto que Radillo era considerado uma figura popular e respeitada na região, segundo o jornal Milenio.