O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Prefeito de Nova York decreta restrição de circulação após alerta de nevasca histórica

Estadão Conteúdo

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, proibiu a circulação de veículos na cidade a partir das 21h locais deste domingo (22) até o meio-dia de segunda-feira (23) diante da chegada de uma tempestade de neve. Em publicação em rede social, Mamdani afirmou que "esta nevasca é séria" e pediu que moradores ficassem em casa. Segundo ele, é o "primeiro dia de folga por causa da neve em sete anos" na cidade.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA prevê acumulados entre 45 e 60 centímetros de neve em Nova York, com possibilidade de 70 centímetros em algumas pontos, ventos de até 112 quilômetros por hora e risco de apagões e inundações costeiras. As escolas públicas municipais não terão aulas na segunda-feira.

A governadora do Estado, Kathy Hochul, decretou estado de emergência e acionou 100 membros da Guarda Nacional. Em Nova Jersey, o governo local suspendeu todo o transporte público estadual e declarou emergência. Connecticut, Delaware, Rhode Island, Massachusetts e Pensilvânia adotaram medidas semelhantes.

Nos aeroportos JFK, LaGuardia e Newark, companhias aéreas como Delta, American Airlines e United Airlines suspenderam operações. Segundo a plataforma de monitoramento FlightAware, mais de 3.500 voos foram cancelados ao longo do domingo. A American Airlines informou que só prevê retomada na terça-feira (24).

Ao todo, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, cerca de 54 milhões de pessoas estão sob alertas de nevasca ou tempestade de inverno no nordeste dos Estados Unidos.

Mundo
