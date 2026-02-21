Capa Jornal Amazônia
Estado Islâmico chama presidente interino da Síria de 'marionete' e incita novos ataques

Estadão Conteúdo

O grupo Estado Islâmico criticou o presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, chamando-o de "marionete sem alma" controlada por países ocidentais, acrescentando que seu destino eventualmente será semelhante ao do líder deposto Bashar Assad.

Em uma mensagem de áudio divulgada no final do sábado, 21, pelo porta-voz do grupo, que se identifica como Abu Huzaifa al-Ansari, ele convocou seguidores do Estado Islâmico em todo o mundo a atacar alvos judeus e ocidentais, como fizeram em anos anteriores.

Al-Ansari disse que o Irã e Assad na Síria foram substituídos "por um regime que está sujeito à influência americana".

"A Síria hoje é governada pelos Cruzados depois que colocaram um líder que é uma marionete sem alma", disse al-Ansari. Ele prometeu novos ataques no país, dizendo que "a Síria entrou em uma nova era de defesa e os comboios de jihad eventualmente marcharão na Síria".

O áudio é o primeiro a ser divulgado pelo grupo em meses e surge após o Estado Islâmico ser responsabilizado por ataques que deixaram dezenas de mortos ou feridos nos últimos meses na Síria, Iraque, Paquistão e outras partes do mundo.

Apesar de sua derrota no Iraque em 2017 e na Síria dois anos depois, células adormecidas do Estado Islâmico ainda realizam ataques mortais em ambos os países, onde chegaram a declarar um califado.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

