Gato Larry, o 'Primeiro-Miaunistro', completa 15 anos de serviço no governo britânico

O felino foi adotado em 2011 para caçar roedores na casa 10 da Downing Street, em Londres, na Inglaterra

Lívia Ximenes
fonte

Gato Larry, "Primeiro-Miaunistro" britânico (Reprodução)

O gato Larry, conhecido como “Primeiro-Miaunistro” ou “Primeiro-Felino”, completa 15 anos de serviço no governo britânico nesse domingo (16). O bichano foi adotado em 2011 para caçar roedores na sede governamental em Downing Street, em Londres, na Inglaterra. Desde então, Larry é o mascote oficial do premiê em exercício e atração mundial.

Larry vive na casa 10 e é considerado funcionário público contratado pelo gabinete do Executivo. Até o momento, o gato já passou por seis primeiros-ministros. O governo britânico afirma que Larry tem funções a exercer: “Receber os convidados na residência, inspecionar as defesas de segurança e testar a qualidade dos móveis antigos para cochilos.”

.
