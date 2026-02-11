Capa Jornal Amazônia
Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

Gabrielle Borges
fonte

Apesar da derrota judicial na ação por assédio, Molly conseguiu receber 4.775 libras (cerca de R$ 34 mil) em outra ação (Reprodução)

A vendedora britânica Molly Craigie entrou com um processo judicial contra a empresa East Anglia Home Improvements, acusando o chefe e dois colegas de terem feito uma aposta sobre “quem dormiria com ela primeiro”. No entanto, a ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso.

Molly começou a trabalhar na East Anglia em setembro de 2022, atuando na área de vendas de janelas com vidros duplos e serviços de reforma residencial. Parte de suas funções incluía visitar clientes interessados e garantir a assinatura dos contratos.

Segundo relato da vendedora, três meses após iniciar na empresa, ela descobriu que o chefe direto e dois subordinados haviam feito a aposta sobre sua vida íntima. Na época, Molly estava em um relacionamento sério, o que tornou a situação ainda mais constrangedora.

O tribunal reiterou que o pedido da vendedora não poderia ser aceito devido à limitação temporal da lei, encerrando a possibilidade de reparação nesse caso específico.

Apesar da derrota judicial na ação por assédio, Molly conseguiu receber 4.775 libras (cerca de R$ 34 mil) em outra ação contra a empresa, referente a férias não remuneradas. A East Anglia, no entanto, recorreu da decisão e busca reverter o pagamento.

Além disso, a empresa entrou com pedido na Justiça para que a vendedora arque com 7.500 libras (aproximadamente R$ 53 mil) em custas processuais, em um contra-ataque que mantém o caso em andamento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com).

