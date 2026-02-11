Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Um dos piores tiroteios em massa da história', diz ministra de província do Canadá

Estadão Conteúdo

A ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica, Nina Krieger, lamentou o tiroteio em uma escola e uma residência na cidade de Tumbler Ridge, no Canadá, que deixou ao menos dez pessoas mortas e outras 25 feridas, sendo duas delas em estado grave na tarde de terça-feira, 10 (horário local). A atiradora está entre os mortos.

Ela disse em uma coletiva de imprensa que o incidente foi "um dos piores tiroteios em massa da história de nossa província e do país". A comunidade rural, que fica localizada na Província Colúmbia Britânica, tem cerca de 2,4 mil habitantes.

Por meio das redes sociais, ela reforçou que os eventos devastadores de terça estão causando grande comoção na comunidade e em toda a província.

"Meus pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e toda a comunidade de Tumbler Ridge. (...). Mobilizaremos todos os recursos disponíveis para apoiar a investigação e a população de Tumbler Ridge", disse ela.

A Escola Secundária Tumbler Ridge, que leva o nome da cidade, tem 175 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio.

Segundo a polícia, a suspeita já foi identificada, mas não teve a identidade revelada; ela foi encontrada morta e, aparentemente, disparou contra si mesma. A motivação do crime ainda "parece incerta", informou a força que também investiga a ligação entre as vítimas e a responsável pelo tiroteio.

O primeiro relato de um atirador ativo aconteceu por volta das 13h20 (18h20 em Brasília). A ordem foi suspensa às 17h45 (22h45).

A polícia confirmou que a jovem envolvida no massacre é a mesma pessoa mencionada em um alerta policial à comunidade mais cedo no mesmo dia. O alerta descrevia a suspeita como uma "mulher de vestido e cabelos castanhos".

Além da atiradora, seis pessoas foram encontradas mortas na escola e outra faleceu enquanto era levada para um hospital. A polícia acredita ainda que outras duas vítimas fatais que foram localizadas em uma casa próxima ao colégio também estão ligadas ao tiroteio na escola.

Em uma publicação, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney afirmou estar "devastado" pelo ato criminoso que descreveu como "horrível".

"Nossos representantes estão em contato direto com seus homólogos para garantir que a comunidade receba todo o apoio possível", informou.

Tanto a Escola Secundária de Tumbler Ridge, onde ocorreu o tiroteio, quanto a Escola Primária de Tumbler Ridge serão fechadas pelo resto da semana, disse o distrito escolar na noite de terça-feira. O Northern Lights College, que opera um câmpus na escola secundária, também disse que ficaria fechado durante a semana. (Com agências internacionais)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Canadá

atiradora

escola

mortes

Colúmbia Britânica

ministra
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Na Tailândia, adolescente toma arma de policial, ataca estudantes e mata diretor

12.02.26 7h57

mundo

Senado da Argentina aprova reforma trabalhista em meio a protestos de trabalhadores

A reforma é considerada crucial para o programa ultraliberal de Milei

12.02.26 7h23

Na Argentina, sindicatos protestam contra reforma trabalhista defendida por Milei

12.02.26 7h23

mundo

Mais de 7 mil pessoas morreram no Irã em repressão a protestos, diz grupo de ativistas

O regime iraniano, por sua vez, afirma que 3.117 pessoas morreram nas manifestações

12.02.26 7h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Homem é suspeito de matar filha após discussão sobre Trump

Lucy Harrison, de 23 anos, levou um tiro no peito enquanto visitava Kris Harrison no Texas, Estados Unidos

10.02.26 21h15

ENTENDA

Aposta sobre 'quem faria sexo primeiro com funcionária' rende processo e resultado causa revolta

A ação por assédio sexual foi arquivada pela Justiça, que apontou que a denúncia foi apresentada fora do prazo legal previsto para esse tipo de caso

11.02.26 13h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda