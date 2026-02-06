'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Um e-mail atribuído ao empresário Jeffrey Epstein com um comentário ofensivo sobre mulheres do Norte do Brasil veio a público após a divulgação de novos documentos relacionados ao caso que investiga crimes de exploração sexual e tráfico de menores nos Estados Unidos.

A mensagem faz parte de um conjunto de arquivos liberados recentemente pelo Departamento de Justiça norte-americano. No texto, há uma afirmação preconceituosa sobre mulheres da região Norte do país. As autoridades não informaram quem teria recebido o e-mail.

Os arquivos divulgados integram um novo lote tornado público na última sexta-feira (30). Ao todo, o material reúne mais de 3 milhões de páginas, além de cerca de 180 mil imagens e aproximadamente 2 mil vídeos produzidos durante as investigações.

Segundo o governo dos Estados Unidos, a divulgação ocorreu após a entrada em vigor de uma nova lei federal que estabeleceu prazo obrigatório para a liberação de documentos mantidos sob custódia do Departamento de Justiça. Em dezembro de 2025, outro lote com cerca de 30 mil páginas já havia sido divulgado.

Em um dos documentos, aparece uma troca de mensagens atribuída a Epstein na qual há a afirmação de que o Norte do Brasil teria “as mulheres mais feias do mundo”. O trecho faz parte de um e-mail em que o empresário relata deslocamentos pelo país e comentários pessoais.

Confira a mensagem completa do e-mail:

"Oi

Sem internet no meu hotel. Estou muito feliz por ter conseguido essa garota. Ela vem com a mãe em janeiro.

Vou para João Pessoa e depois para Recife. De volta a Natal. Depois, para São Paulo, onde encontrei uma agente para me levar de volta a Nova York. Eu também queria ir ao Rio, mas não sei se é a hora certa. Quando você volta para Nova York? O Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo."

E-mail atribuído a Jeffrey Epstein faz comentário ofensivo sobre mulheres do Norte do Brasil. (Departamento de Justiça dos Estados Unidos/Divulgação)

Jeffrey Epstein foi um empresário norte-americano que mantinha relações com figuras influentes do meio político, empresarial e artístico. Ele foi acusado de abusar de mais de 250 menores de idade e de comandar uma rede de exploração sexual.

Arquivos indicam relação com o Brasil

Os documentos recentemente divulgados também apontam possíveis conexões entre o esquema investigado e o Brasil. Mais de quatro mil arquivos mencionam o país em diferentes contextos.

Parte do material revela conversas entre Epstein e o ex-agente de modelos francês Jean-Luc Brunel, também acusado de crimes sexuais. As mensagens indicam que Brunel atuava no recrutamento de mulheres brasileiras para o esquema.

Entre os arquivos, há registros de uma tentativa de Epstein de comprar uma agência de modelos no Brasil, em 2016, anos após sua condenação por aliciamento de menor. As mensagens sugerem que o objetivo seria facilitar o acesso a mulheres brasileiras.

Os documentos também mostram diálogos em que o empresário demonstra interesse por modelos do país. Jean-Luc Brunel foi cofundador da agência MC2, sediada em Miami, que contou com apoio financeiro de Epstein.