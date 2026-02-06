Vice-chefe da inteligência militar russa é baleado em Moscou

Um vice-chefe da inteligência militar russa, tenente-general Vladimir Alekseyev, foi baleado e ferido em Moscou. O incidente ocorreu nesta sexta-feira, 9, conforme disseram autoridades.

A porta-voz do Comitê de Investigação, Svetlana Petrenko, afirmou que Alekseyev foi atingido várias vezes por um agressor não identificado. O militar encontra-se hospitalizado após o ataque.

Petrenko não divulgou quem poderia estar por trás do atentado contra Alekseyev, que ocupa o cargo de primeiro vice-chefe da inteligência militar da Rússia desde 2011.

Contexto do Ataque

Este ataque ocorre em um cenário onde diversos altos oficiais militares russos foram mortos. Moscou atribuiu esses assassinatos à Ucrânia em ocasiões anteriores.

Negociações Recentes

O atentado aconteceu um dia após a conclusão de dois dias de conversas em Abu Dhabi. Negociadores russos, ucranianos e americanos participaram desses encontros.

A delegação russa nas negociações era liderada pelo chefe da inteligência militar, almirante Igor Kostyukov.