EUA: Trump lança site governamental com o próprio nome para a compra de remédios mais baratos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um site homônimo, batizado de TrumpRx. A plataforma oferece cupons de desconto significativos para a compra de medicamentos no país. Inicialmente, 43 produtos estão disponíveis, incluindo itens como insulina, antirretrovirais e as canetas emagrecedoras Ozempic e Wegovy.

Os descontos chegam a mais de 80% do preço atual dos medicamentos. A iniciativa permite que os americanos adquiram os produtos à vista, sem a necessidade de cobertura de planos de saúde, abordando uma questão-chave sobre os altos custos de remédios nos EUA.

Trump afirmou que os americanos vêm pagando os preços mais altos de medicamentos globalmente, subsidiando, na prática, o custo para o resto do mundo. O lançamento inicial inclui mais de 40 medicamentos populares, com a promessa de expandir a lista em breve.

Grandes descontos em medicamentos populares

A plataforma TrumpRx visa combater os elevados custos de medicação nos Estados Unidos. O site disponibiliza cupons que reduzem significativamente o valor de aquisição, como no caso do Ozempic e do Wegovy.

Com os cupons, o Ozempic, que custa US$ 1 mil, pode ser adquirido por US$ 199 (equivalente a R$ 1.046). O Wegovy, cujo valor original é de US$ 1,3 mil, também passa a custar US$ 199 dólares (R$ 1.046). A expectativa é que os preços comecem a subir gradualmente em aproximadamente dois meses.