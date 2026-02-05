Capa Jornal Amazônia
Puma é eutanasiado após ficar 2 dias vagando em faculdade dos EUA

Também chamado de leão-da-montanha, o felino estava em uma instituição de Idaho

Lívia Ximenes
fonte

Segundo o Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Illinois, não havia possibilidade de fazer imobilização química no animal (Reprodução / YouTube)

Um puma, conhecido no Brasil como onça-parda, foi eutanasiado nos Estados Unidos (EUA) após passar cerca de dois dias vagando em uma faculdade de Idaho. O animal também é chamado de leão-da-montanha. A eutanásia ocorreu na manhã de terça-feira (3).

O felino andava aos arredores do campus e, no dia que foi eutanasiado, estava a cerca de dois quilômetros da localização onde foi visto pela primeira vez. Por meio de câmeras de segurança, foi possível notar os passeios nos espaços de convivência da Lewis-Clark State College. “Embora avistamentos de leões-da-montanha sejam raros, não são inéditos”, segundo a gerente regional de vida selvagem, Jana Ashlig.

O puma foi encontrado pela polícia local e por funcionários do Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Illinois (IDFG). Conforme o órgão, não havia possibilidade de fazer imobilização química no animal e, por isso, a eutanásia foi a alternativa escolhida. Para o IDFG, o objetivo principal era garantir a segurança pública.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

