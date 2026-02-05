Capa Jornal Amazônia
EUA emite alerta de ‘Carnaval seguro’ para norte-americanos: ‘Evite favelas’

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou o comunicado nessa quinta-feira (5)

Lívia Ximenes
fonte

O alerta foi publicado nessa quinta-feira (5) (Reprodução)

A Embaixada dos Estados Unidos (EUA) no Brasil emitiu, nessa quinta-feira (5), um alerta de segurança para o Carnaval 2026. Em comunicado, o órgão norte-americano solicitou que os cidadãos estadunidenses evitem favelas, fiquem acompanhados e atentos, não usem joias caras ou andem com muito dinheiro e mantenham as janelas dos veículos fechadas. Na publicação, as autoridades também disponibilizaram o link para um canal no WhatsApp para envio de mensagens da embaixada e consulados.

VEJA MAIS

image Cuba diz buscar energia solar como alternativa, em meio a sanções dos EUA sobre fósseis

image Ministro das Relações Exteriores do Irã parte para o Omã para realizar negociações com os EUA

[[(standard.Article) Leavitt, da Casa Branca, diz que Trump anunciará às 21h site para compra barata de medicamentos]]

O aviso inicia informando as datas do Carnaval 2026, que ocorre entre os dias 14 e 18 de fevereiro. “Enquanto os eventos mais famosos ocorrem no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, você pode se deparar com grandes aglomerações e desfiles, também conhecidos como ‘blocos’, em todo o Brasil”, diz. A embaixada ressalta que, em meio às festividades, “os cidadãos dos EUA são lembrados de se manterem vigilantes e atentos em seu entorno”.

A lista de recomendações, chamada de “ações para ter durante o Carnaval”, possui 11 itens. Parte do comunicado foi publicado no X, em inglês e português, enquanto a versão completa está disponível no site da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil. Confira abaixo.

  • “Esteja atento ao seu entorno. Evite andar sozinho, especialmente à noite.”
  • “Planeje um tempo extra para chegar ao seu destino.”
  • “Faça planos de contingência para o caso de se separar de amigos ou familiares durante as comemorações.”
  • “Não use joias caras nem carregue grandes quantias de dinheiro. Crimes oportunistas, incluindo roubo de celulares, são comuns durante o Carnaval.”
  • “Mantenha as janelas fechadas quando estiver dentro de um veículo. Estacione em áreas bem iluminadas e evite deixar objetos de valor dentro do carro.”
  • “Beba bastante água para evitar a desidratação durante os dias quentes de verão.”
  • “Evite favelas (comunidades) em todos os momentos, mesmo durante festas de rua/blocos.”
  • “Não aceite bebidas de estranhos e não deixe bebidas sem vigilância.”
  • “Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo, pois os criminosos geralmente estão armados.”
  • “Mantenha-se informado. Acompanhe a mídia para obter as últimas notícias sobre segurança.”
  • “Denuncie qualquer atividade criminosa primeiro à polícia local (190) e, em seguida, entre em contato conosco pelos números listados abaixo se precisar de ajuda.”

Além disso, o governo dos EUA também disponibilizou endereços, telefones e e-mails da embaixada em Brasília e dos consulados em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) e São Paulo (São Paulo).

Palavras-chave

EUA

Estados Unidos emite alerta de 'Carnaval seguro'

embaixada dos estados unidos no brasil

carnaval

carnaval 2026
Mundo
