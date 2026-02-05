Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Empresário brasileiro é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Uma funcionária do governo estadunidense disse que o homem tem antecedentes criminais por atentado ao pudor, agressão contra criança, agressão e sequestro

Estadão Conteúdo

Um brasileiro foi detido em 28 de janeiro pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) na cidade de Stow, no estado de Massachusetts.

De acordo com o senador democrata Jamie Eldridge, o homem é Maximiliano Fernandes, de 40 anos. Natural de Porto Alegre (RS), ele é casado, pai de quatro filhas e proprietário do Stow Cafe.

"Agradecemos a todos que entraram em contato sobre a prisão de Max, proprietário do Stow Cafe, pelo ICE. A deputada (Kate) Hogan e eu estamos prestando assistência à família", escreveu Eldridge em publicação no Facebook.

Procurado, o Itamaraty não retornou à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Em comunicado enviado ao jornal The Boston Globe na última sexta-feira, 30, a secretária adjunta para Assuntos Públicos do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou que Max tinha um visto de não imigrante vencido. Segundo ela, o documento era da categoria B2, que permite viagens temporárias aos EUA.

A secretária disse ainda que o homem tem antecedentes criminais por atentado ao pudor, agressão contra criança, agressão e sequestro. Ele foi preso ao chegar ao Stow Cafe, por volta das 7h15.

Em publicação no Facebook, o Departamento de Polícia de Stow afirmou que estava ciente da prisão, mas que "não esteve envolvido e não foi previamente notificado de que uma ação de fiscalização estava ocorrendo".

Inicialmente, a corporação disse que a detenção estava relacionada a um caso de agressão sexual contra uma pessoa maior de 14 anos, ocorrido em 2024. Após a repercussão do caso, o Departamento de Polícia de Stow acrescentou um comentário à postagem, afirmando que o episódio citado foi "recentemente resolvido no Tribunal Distrital de Concord".

"Para reiterar, não tínhamos conhecimento dessa ação de fiscalização nem estávamos envolvidos. O ICE não nos fornece informações sobre suas atividades, nem nos envia atualizações após a ocorrência de uma ação de fiscalização", escreveu a corporação.

Em entrevista ao canal do YouTube Two Grannies on the Road em 2024, Max afirmou que se mudou para os EUA em 2005 e que seu primeiro emprego no país foi em um restaurante italiano. Em 2011, ele e um sócio abriram o Stow Cafe, que serve pratos para o café da manhã e o almoço.

A esposa dele, cuja identidade não foi revelada, afirmou em entrevista ao The MetroWest Daily News que contratou um advogado logo após ser informada por vizinhos sobre a prisão de Max. A defesa do brasileiro não foi localizada.

Segundo um memorando do Departamento de Segurança Interna, obtido pelo The New York Times no fim de janeiro, o ICE foi autorizado a realizar prisões sem mandado judicial. Com isso, agentes passaram a poder deter pessoas durante varreduras, caso suspeitem de situação migratória irregular.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ICE/PRISÃO/EMPRESÁRIO/BRASILEIRO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

aliados

Trump declara apoio à reeleição de Orbán na Hungria, sob desgaste interno do premiê húngaro

A manifestação ocorre em um momento de atenção internacional sobre a Hungria, após a condenação de uma ativista antifascista alemã

05.02.26 16h08

pacto de controle

NewStart: EUA e Rússia negociam extensão do acordo de armas nucleares, diz site

Duas das fontes citadas pelo site afirmaram que o rascunho do tratado ainda precisa ser aprovado por Trump e pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin

05.02.26 13h13

Agentes do ICE não podem efetuar prisões sem mandado no Oregon, define juiz dos EUA

05.02.26 11h27

China pede resposta 'ativa e responsável' dos EUA à Rússia após fim de tratado nuclear

05.02.26 9h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

CONTRA AGRESSÕES

Estudante de 16 anos cria brinco que fotografa agressores

O brinco integra uma microcâmera de alta precisão e um módulo de rastreamento por GPS, ambos miniaturizados para caber no acessório

01.02.26 10h40

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

CIÊNCIA

Cientistas descobrem planeta semelhante à Terra com 50% de chance de ser habitável por seres vivos

A pesquisa pode ajudar a encontrar respostas para a famosa pergunta: ‘Existe vida fora da Terra?’

29.01.26 16h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda