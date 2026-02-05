Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

NewStart: EUA e Rússia negociam extensão do acordo de armas nucleares, diz site

Duas das fontes citadas pelo site afirmaram que o rascunho do tratado ainda precisa ser aprovado por Trump e pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos e a Rússia estão perto de um acordo para estender o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas (NewStart, na sigla em inglês), principal pacto de controle de armas nucleares entre Washington e Moscou, que expira nesta quinta-feira, 5, segundo o site americano Axios.

O site afirma que três fontes familiarizadas com as negociações disseram que os termos da extensão do acordo foram negociados pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e pelo genro do presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, com autoridades russas em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os representantes de ambos os países estão na cidade para participar de reuniões com a Ucrânia para colocar fim à guerra no Leste Europeu.

Duas das fontes citadas pelo site afirmaram que o rascunho do tratado ainda precisa ser aprovado por Trump e pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. A terceira fonte disse que as negociações ocorreram nas últimas 24 horas, mas que um consenso ainda não havia sido alcançado.

Ainda de acordo com o Axios, o pacto deve estender o NewStart por cerca de seis meses. No entanto, o jornal ressaltou que, com a expiração do tratado, não há como ter certeza de que o novo acordo será formalizado.

Putin já havia sugerido a prorrogação do acordo por um curto período, mas o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou, em comunicado divulgado na quarta-feira, 5, que suas ideias foram "deliberadamente ignoradas".

O principal motivo que leva Washington a resistir à extensão do acordo é que ele não limita as ações da China. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse na quarta-feira que não tinha nenhum anúncio a fazer sobre o NewStart, mas que, "para haver um verdadeiro controle de armas no século XXI, é impossível fazer algo que não inclua a China, devido ao seu vasto e crescente arsenal".

Apesar do apelo dos americanos, Pequim não demonstrou interesse em aderir ao tratado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou nesta quinta-feira que Pequim considera essencial que os EUA respondam positivamente à intenção da Rússia de estender os pontos centrais do acordo. "A China pede que os EUA respondam ativamente e lidem de maneira responsável com os arranjos posteriores ao tratado, retomando o quanto antes o diálogo sobre estabilidade estratégica com a Rússia", afirmou Jian.

O NewStart entrou em vigor em 5 de fevereiro de 2011, com o objetivo de limitar as armas nucleares estratégicas - aquelas com potencial para destruir grandes áreas. Os dois lados são obrigados a respeitar os limites centrais do acordo, que incluem até 700 mísseis e bombardeiros - implantados e prontos para uso - e 1,5 mil ogivas nucleares. O tratado tinha inicialmente duração de 10 anos, mas em 2021 foi prolongado por mais cinco anos.

