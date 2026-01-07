Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

Lívia Ximenes
fonte

Mega da Virada adiada, ações do presidente Donald Trump na Venezuela e caso de doença de Chagas movimentaram o começo de 2026 (Fábio Rodrigues - Agência Brasil / Evan Vucci - Associeted Press - Estadão Conteúdo / Instituto Butantan)

Os primeiros sete dias de 2026 foram movimentados com episódios diversos. De política a cultura, acontecimentos importantes marcaram o início de janeiro, como a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a vitória do Brasil no Critics Choice Awards. Confira abaixo sete fatos marcantes do começo do ano.

7 fatos marcantes dos primeiros 7 dias de 2026

1. Mega da Virada adiada

A Mega da Virada, sorteio tradicional da Caixa Econômica Federal, foi adiada. Ocorrendo nromalmente no dia 31 de dezembro, às 22h, dessa vez os números foram tirados no dia 1º de janeiro 2026. Segundo a instituição, problemas técnicos provocaram a mudança.

image Mega da Virada 2025 foi adiada? Prêmio ultrapassa R$ 1 bilhão e sorteio será 01 de janeiro
Premiação ainda não teve números divulgados, e expectativa é que resultado da Mega da Virada saia apenas em 1º de janeiro

image Mega da Virada 2025: saiba quais os números sorteados
Maior prêmio da história foi adiado para o dia 1º de janeiro de 2026 e teve transmissão ao vivo pelo YouTube

image Mega da Virada: veja de onde são os ganhadores, valores que receberão e prêmios da quina e da quadra
No total, seis apostas foram as vencedoras, sendo de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de três feitas no meio online.

2. Trump invade Venezuela e prende Maduro

No primeiro sábado de 2026, dia 3 de janeiro, os Estados Unidos (EUA) invadiu e bombardeou a Venezuela sob ordens do presidente Donald Trump. Na ação, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cilia Flores, foram pegos por agentes norte-americanos.

image VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado
Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

image Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas
Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

image Ataque dos EUA à Venezuela: veja tudo o que se sabe até o momento
A ação norte-americana aconteceu nesse sábado, 3 de janeiro de 2026

3. Pontos de açaí interditados em Ananindeua por suspeita de doença de Chagas

Em Ananindeua, no Pará, um homem morreu em decorrência da doença de Chagas. O rapaz de 26 anos, identificado como Ronald Maia da Silva, foi internado no dia 27 de dezembro de 2025 e veio a óbito após quatro dias, em 31 de dezembro. Após a ocorrência, pontos de açaí no município foram interditados no começo de 2026.

image Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas
Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

image Pará é responsável por cerca de 80% dos casos de Chagas no Brasil, diz Sespa
O dia 14 de abril é marcado pelo Dia Mundial da Doença de Chagas

image Doença de Chagas: conheça sintomas, meios de transmissão e saiba o que fazer
A doença pode ser com ou sem sintomas e é capaz de se manifestar de quatro formas

4. Criadores de "Stranger Things" anunciam spin-off da série

A série “Stranger Things” chegou ao fim no dia 31 de dezembro de 2025, após cinco temporadas. Os criadores do seriado, Matt e Ross Duffer, anunciaram, no dia 1º de janeiro, um spin-off da produção. A nova obra foca em um detalhe apresentado no último episódio.

image Criadores de 'Stranger Things’ confirmam spin-off da série
Em entrevista à Variety, Matt e Ross Duffer deram detalhes preliminares sobre a futura produção

image Djo: Joe Keery, de 'Stranger Things', se torna o artista mais escutado do Spotify
Parte do lineup do Lollapalooza 2026, Djo se apresenta no Brasil no dia 22 de março (domingo).

image 'Stranger Things' pode ganhar episódio extra? Entenda a teoria de fãs
Muitos fãs da série não gostaram do final apresentado e criticaram o desfecho elaborado pelos Irmãos Duffer

5. Yago Pikachu, ex-Paysandu, assume que Remo é o time do coração

O ex-jogador e ídolo do Paysandu Yago Pikachu fechou contratação com o Remo, grande rival do time bicolor, ainda em 2025. Entretanto, além da mudança de lado no campo, o que chamou a atenção foi uma declaração compartilhada pelo clube azulino no começo de janeiro de 2026: Pikachu assumiu que o Remo é o time do coração, uma influência que veio da família.

image Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu
Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde.

image Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo
Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo

image Yago Pikachu revela que sempre foi remista
Novo reforço do Clube do Remo afirmou que a relação com o Leão começou antes da carreira, por influência da família

6. "O Agente Secreto" vence como melhor filme internacional no Critics Choice Awards

Na primeira premiação de cinema e televisão de 2026, o Brasil garantiu vitória com “O Agente Secreto”. O filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, venceu a categoria de Melhor Filme Internacional. A conquista animou os brasileiros e aumentou as expectativas para o Globo de Ouro e Oscar.

image 'O Agente Secreto' vence Critics Choice de Melhor Filme de Língua Estrangeira
Longa de Kleber Mendonça Filho também concorre na categoria de Melhor Ator com Wagner Moura

image Wagner Moura estampa capa da The Hollywood Reporter em corrida pelo Oscar
Ator brasileiro é destaque da primeira edição de 2026 da revista ao lado de nomes como Adam Sandler, Michael B. Jordan e Jacob Elordi

image Filme estrelado por Wagner Moura têm chances de vencer o Oscar, segundo estudo; entenda
De acordo com levantamento, o ator brasileiro é um dos três favoritos na briga estatueta de melhor ator; confira a lista completa

7. Passaporte de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Após 16 anos do assassinato de Eliza Samudio, o passaporte da modelo brasileira foi encontrado em Portugal. Ela esteve no país em 2007, três anos antes de ser morta pelo goleiro Bruno Fernandes de Souza. A notícia levantou suspeitas sobre a veracidade do documento, mas foi constatado que era, de fato, de Eliza.

image Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal
Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

image Irmão de Eliza Samudio quebra o silêncio e comenta sobre passaporte encontrado em Portugal
A notícia gerou rápidas especulações e teorias nas redes sociais mesmo após quase 16 anos do crime

image Mãe de Eliza Samudio cobra esclarecimentos sobre passaporte da filha localizado em Portugal
Segundo o Itamaraty, o passaporte, que está expirado e cancelado, será enviado pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa à sede do Ministério das Relações Exteriores

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

