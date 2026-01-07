7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Os primeiros sete dias de 2026 foram movimentados com episódios diversos. De política a cultura, acontecimentos importantes marcaram o início de janeiro, como a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a vitória do Brasil no Critics Choice Awards. Confira abaixo sete fatos marcantes do começo do ano.

1. Mega da Virada adiada

A Mega da Virada, sorteio tradicional da Caixa Econômica Federal, foi adiada. Ocorrendo nromalmente no dia 31 de dezembro, às 22h, dessa vez os números foram tirados no dia 1º de janeiro 2026. Segundo a instituição, problemas técnicos provocaram a mudança.

2. Trump invade Venezuela e prende Maduro

No primeiro sábado de 2026, dia 3 de janeiro, os Estados Unidos (EUA) invadiu e bombardeou a Venezuela sob ordens do presidente Donald Trump. Na ação, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cilia Flores, foram pegos por agentes norte-americanos.

3. Pontos de açaí interditados em Ananindeua por suspeita de doença de Chagas

Em Ananindeua, no Pará, um homem morreu em decorrência da doença de Chagas. O rapaz de 26 anos, identificado como Ronald Maia da Silva, foi internado no dia 27 de dezembro de 2025 e veio a óbito após quatro dias, em 31 de dezembro. Após a ocorrência, pontos de açaí no município foram interditados no começo de 2026.

4. Criadores de "Stranger Things" anunciam spin-off da série

A série “Stranger Things” chegou ao fim no dia 31 de dezembro de 2025, após cinco temporadas. Os criadores do seriado, Matt e Ross Duffer, anunciaram, no dia 1º de janeiro, um spin-off da produção. A nova obra foca em um detalhe apresentado no último episódio.

5. Yago Pikachu, ex-Paysandu, assume que Remo é o time do coração

O ex-jogador e ídolo do Paysandu Yago Pikachu fechou contratação com o Remo, grande rival do time bicolor, ainda em 2025. Entretanto, além da mudança de lado no campo, o que chamou a atenção foi uma declaração compartilhada pelo clube azulino no começo de janeiro de 2026: Pikachu assumiu que o Remo é o time do coração, uma influência que veio da família.

6. "O Agente Secreto" vence como melhor filme internacional no Critics Choice Awards

Na primeira premiação de cinema e televisão de 2026, o Brasil garantiu vitória com “O Agente Secreto”. O filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, venceu a categoria de Melhor Filme Internacional. A conquista animou os brasileiros e aumentou as expectativas para o Globo de Ouro e Oscar.

7. Passaporte de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Após 16 anos do assassinato de Eliza Samudio, o passaporte da modelo brasileira foi encontrado em Portugal. Ela esteve no país em 2007, três anos antes de ser morta pelo goleiro Bruno Fernandes de Souza. A notícia levantou suspeitas sobre a veracidade do documento, mas foi constatado que era, de fato, de Eliza.