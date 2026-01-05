'Stranger Things' pode ganhar episódio extra? Entenda a teoria de fãs

O último episódio da quinta temporada de Stranger Things, lançado no dia 31 de dezembro do ano passado, encerrou a história da série e concluiu a batalha dos habitantes da cidade de Hawkins contra o vilão Vecna. Após cinco temporadas e quase dez anos desde o primeiro episódio, Will, Mike, Lucas, Dustin, Onze e Max derrotaram o Mundo Invertido.

Muitos fãs da série, no entanto, não gostaram do final apresentado e criticaram o desfecho elaborado pelos Irmãos Duffer. Seja por conta da morte de certa personagem - ou da falta de mortes na conclusão -, pelo término de alguns casais ou por inconsistências na trama, o Volume 3 da quinta temporada foi extremamente divisivo.

Mas, e se toda a polêmica envolvendo o final da série for uma cortina de fumaça? E se a Netflix e os Irmãos Duffer, na realidade, estão preparando um último episódio não anunciado, que solucionaria todos os "erros" e apresentaria uma conclusão "verdadeira" aos fãs? Pode parecer loucura, mas é isso que alguns fãs de Stranger Things estão teorizando nas redes sociais.

A teoria ganhou o nome de "Conformity Gate" e viralizou em redes sociais como TikTok, Instagram e X, o antigo Twitter. Em resumo, os fãs acreditam que o final apresentado no oitavo episódio da quinta temporada é uma ilusão criada por Vecna.

VEJA MAIS



O vilão, na realidade, se saiu vencedor da batalha final e colocou todos os personagens - e a própria audiência - em uma realidade paralela onde tudo parece ter terminado bem. Um nono episódio da quinta temporada, então, seria lançado pela Netflix no dia 7 de janeiro e revelaria o plano de Vecna, assim como a verdadeira conclusão para o seriado.

A teoria se baseia em uma série de supostas inconsistências em diversas cenas do último episódio, assim como possíveis easter eggs e mensagens cifradas escondidas na narrativa. As "provas" mais fortes estão nas cenas do epílogo do seriado.

Na cena da festa de formatura, a cor utilizada nas becas dos alunos é laranja, coloração que remete à prisão e já foi utilizada como símbolo de perigo durante temporadas passadas. Durante a sequência, inúmeros personagens podem ser vistos em pé com as mãos posicionadas em frente ao corpo - uma pose associada ao vilão Vecna em sua forma humana.

Além disso, alguns personagens como Nancy e Mike adotaram corte de cabelos similares ao de Henry. Outra inconsistência é o fato de Max ter ficado em coma por quase dois anos, mas conseguir se formar ao mesmo tempo que os seus outros colegas.

Para alguns fãs, esses são sinais de que Vecna é quem está no controle da realidade. Já na cena final do seriado, os livros de Dungeons & Dragons deixados pelos personagens no armário de Mike formam a frase "X A LIE", ou "X é mentira", em português.

Ainda segundo a teoria, trata-se de uma mensagem que indica que os acontecimentos da Dimensão X não passaram de uma ilusão. Erros de continuidade na série - como a mudança no design da camisa do Hellfire Club - também são apontados como evidências.

A toca do coelho é funda e, nas redes sociais, existem centenas de supostas provas e indícios compilados por fãs de diversas nacionalidades. A Netflix e os Irmãos Duffer, no entanto, não se pronunciaram sobre o assunto e provavelmente não falarão sobre o tema. Apesar de criativa, a teoria está bem longe da realidade.

É bem verdade que Stranger Things terá continuações, mas essas já foram anunciadas e estão sendo promovidas por seus criadores. Uma série animada que se passa entre a segunda e a terceira temporada será lançada em 2026; um documentário sobre a última temporada será lançado na próxima segunda-feira, 12; e os Irmãos Duffer já afirmaram que haverá um spin-off da produção, mas que a nova série não será uma sequência direta ou sequer contará com os protagonistas da versão original.