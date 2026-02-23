Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Ana Paula se revolta após Alberto Cowboy citar seu pai e parte para confronto no BBB 26

Discussão aconteceu após formação do Paredão e mobilizou participantes na madrugada desta segunda-feira (23)

Hannah Franco
fonte

Ana Paula perde a paciência e parte para cima de Alberto Cowboy após ele citar o pai da sister no BBB 26. (Reprodução/Globoplay)

A madrugada desta segunda-feira (23) foi marcada por tensão na casa do Big Brother Brasil 26. Logo após a formação do Paredão, uma discussão entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy mobilizou os participantes e quase resultou em uma situação mais grave dentro do confinamento.

O embate começou na cozinha, durante conversa entre Ana Paula, Milena e Jonas Sulzbach. Em meio ao clima já acirrado, Alberto provocou a rival ao mencionar o pai da jornalista e questionou o fato de Milena ter cedido a Prova do Anjo para que Ana Paula pudesse receber o vídeo da família. “Vai lá, vai! Você é tão humana, né? A Milena perdeu a prova para você ver seu pai”, disparou o empresário.

“Se você falar do meu pai…”, gritou Ana Paula, antes de ser segurada pelos colegas. Juliano Floss e Breno também intervieram e pediram que ela recuasse para evitar punições. “Ana Paula, o prêmio. Volta, é o que ele quer”, alertou Juliano.

Mesmo contida, a participante seguiu exaltada. “Fala do meu pai de novo! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele”, afirmou aos gritos na sala.

.
