Resumo do BBB 26 deste sábado (21): Festa com Léo Santana, troca de farpas e Líder arrependido

A madrugada deste sábado (21), transformou a casa do BBB 26 em um verdadeiro caldeirão de estratégias e confrontos após o show de Léo Santana. O clima pesou entre os veteranos Alberto Cowboy e Ana Paula Renault, que protagonizaram uma troca de farpas generalizada. Além disso, o Líder Jonas Sulzbach revelou ter se arrependido da escolha do 'Paredão perfeito', que montou na dinâmica do 'Sincerinho'.

BRIGA

A confusão começou quando a jornalista reclamou de não conseguir acessar o buffet, ironizando a educação de Cowboy. O mineiro não segurou a paciência, chamando a sister de "chata pra caramba" e acusando-a de se fazer de vítima após ela realizar um gesto obsceno durante a discussão. Mais tarde, Ana Paula afirmou estar magoada com a grosseria, mas o empresário manteve sua postura crítica sobre o comportamento da colega.

JOGO

No campo das estratégias de jogo, o foco se voltou para a relação entre o Monstro e o Paredão. Alberto Cowboy e o Líder Jonas Sulzbach analisaram as chances de serem castigados pelo próximo Anjo, calculando que a probabilidade de irem para o castigo é alta devido à divisão da casa. Jonas, demonstrando autoridade, chegou a cogitar a indicação direta para a berlinda de quem ousar colocá-lo no Monstro, embora tenha recuado logo em seguida, preferindo manter o mistério sobre seu voto.

Paralelamente, Cowboy aproveitou a festa para avaliar seus adversários com Jordana, apontando que Juliano Floss está se "queimando" no jogo e corre sérios riscos caso seja testado pelo público, enquanto a advogada ironizou a insistência de Chaiany em querer enfrentá-la, relembrando sua força em embates anteriores.

ARREPENDIMENTO

A dinâmica do Sincerinho também seguiu rendendo assunto, especialmente pelo arrependimento de Jonas Sulzbach. O Líder confessou para Ana Paula Renault e Leandro Boneco que errou na montagem de seu "Paredão perfeito", revelando que, se pudesse refazer a escolha, colocaria Babu novamente na disputa no lugar de Boneco. Enquanto o jogo fervia, a "operação cupido" tomou conta das conversas de Juliano Floss e Ana Paula, que especularam sobre um possível envolvimento amoroso entre Jonas e Jordana. O dançarino apontou uma disputa silenciosa entre as sisters pela atenção do gaúcho, questionando como ele agiria caso sua atual aliada, Maxiane, fosse eliminada da competição.

TALARICA

Ana Paula Renault e Juliano Floss dedicaram parte da noite para especular sobre a vida amorosa de Jonas Sulzbach dentro do BBB 26, focando especialmente em um possível envolvimento dele com Jordana. O dançarino deu início à conversa observando que parece existir uma disputa entre as sisters pela atenção do gaúcho, chegando a comentar que uma estaria querendo "talaricar" a outra.

A jornalista concordou com a análise e acrescentou que, além desse cenário, ainda existe o fator Marciele, por quem ela acredita que Jonas nutre uma paixão verdadeira. Na sequência, os integrantes do Camarote discutiram a possibilidade de o veterano se envolver com outra pessoa além da pernambucana da edição, momento em que Juliano disparou que teria curiosidade de ver qual seria a atitude de Jonas caso Maxiane fosse eliminada do programa.

LEMBRANÇAS

Por fim, a noite foi marcada por momentos de vulnerabilidade e tentativas de trégua. Gabriela e Chaiany caíram no choro ao desabafarem sobre a insegurança financeira e o medo de abandonarem o sonho do prêmio, com Maxiane também questionando se estaria seguindo o caminho correto dentro do reality. No entanto, nem tudo foi tensão, já que Gabriela buscou uma reconciliação com Jonas Sulzbach. Em um momento de carinho na pista de dança, a estudante de psicologia se declarou para o veterano, que retribuiu o afeto, selando uma paz temporária em meio ao cenário de guerra que se desenha para a próxima formação de Paredão.