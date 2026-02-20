Capa Jornal Amazônia
Selton Mello anuncia novo projeto internacional no cinema: 'I Don’t Even Know Who I Was'

Projeto foi filmado em Paris, em 35mm, e tem ator como protagonista

O Liberal
fonte

Em 2025, Selton Mello estreia em Hollywood em “Anaconda" e este ano, fará sua estreia em língua espanhola em “La Perra", dirigido pela chilena Dominga Sotomayor (Maurício Nahas)

Selton Mello anuncia seu novo projeto internacional no cinema: “I Don’t Even Know Who I Was”, (“Eu Não Sei Quem Fui”). O longa-metragem marca mais um passo ousado e autoral em sua trajetória como um dos principais atores e cineastas do Brasil. O filme é protagonizado por Selton e dirigido por João Paulo Miranda Maria, diretor visionário do cinema brasileiro contemporâneo, presente na prestigiada Seleção Oficial do Festival de Cannes em 2020.

O projeto nasce de uma colaboração profundamente pessoal entre Selton, João e a premiada produtora francesa Les Valseurs, vencedora do prêmio de Melhor Filme na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes 2025 com o filme chileno “The Mysterious Gaze of the Flamingo”.

Internacionalmente aclamado por sua atuação em “Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, Selton agora se une a João Paulo em um filme que aposta na força da imagem analógica e na potência emocional de uma narrativa íntima.

“Estou sempre em busca de projetos que me lembrem por que sou um apaixonado pelo cinema”, afirma Selton Mello. “Aqui em Paris, encontrei os parceiros perfeitos para dar vida a esse poema febril — uma delicada meditação sobre o luto e o próprio cinema. Uma experiência única, falada em quatro línguas, um desafio apaixonante. João Paulo é um dos cineastas mais talentosos que conheci nos últimos anos, e a Les Valseurs é uma produtora com um instinto raro para filmes movidos por uma força criativa pulsante.”

Os produtores Justin Pechberty e Damien Megherbi destacam a força desse encontro artístico: “Há muito admiramos o trabalho de Selton Mello, tanto como ator quanto como cineasta. Nos sentimos honrados pela confiança que ele deposita no audacioso projeto de João Paulo Miranda Maria — um filme que vai na contramão de uma era saturada de imagens digitais.”

 

