Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'

A vitória da Unidos do Viradouro no Carnaval 2026 voltou a colocar Mestre Ciça no centro das atenções. Homenageado no enredo que garantiu o título à escola de Niterói, o sambista foi celebrado por integrantes, torcedores e admiradores após o resultado oficial.

Enquanto o nome do mestre de bateria ganhava destaque nas comemorações, a filha dele, Thaís, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo público. Segundo a jovem, após a conquista, ela passou a ser marcada em diversas publicações e a receber mensagens de seguidores com felicitações direcionadas ao pai.

Diante da repercussão, Thaís publicou um texto pedindo para não ser mais envolvida em assuntos relacionados ao Mestre Ciça.

"Gente, por favor, não me mandem mais mensagens sobre o Ciça. Eu não quero saber de nada que envolva ele", escreveu, visivelmente incomodada com as mensagens que começaram a ser enviadas após o título da Viradouro.

No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar, afirmando: "Ele é pai de todo mundo, menos das próprias filhas. E eu já cansei de me machucar com coisas que não mudam".

Thaís finalizou sua publicação pedindo respeito à sua decisão de se distanciar da situação: "Respeitem meu momento. Estou escolhendo minha paz e a minha família de verdade".

