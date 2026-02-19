Mestre Ciça: o amor pelo Carnaval é campeão no Rio

A conquista do título de Campeã do Carnaval 2026 pela escola de samba Unidos do Viradouro, com o enredo "Para Cima, Ciça!" traduz toda uma história de vida de Moacyr da Silva Pinto, que desde cedo transita pelo universo do samba e, principalmente, da maior festa popular brasileira. Ainda em janeiro último, o carnavalesco Tarcísio Zanon destacou que o enredo passaria por todos os momentos de uma escola de samba, porque Ciça se mostra ele próprio como uma escola de samba inteira. Ciça já foi mestre-sala, passista, mestre de bateria e ritmista.

Conhecido pela inovação à frente das baterias de agremiações carnavalescas, Mestre Ciça deu seus primeiros passos no Carnaval como passista. Isso em 1971, na Unidos de São Carlos, atual Estácio de Sá. E, em 1989, nessa mesma escola, Ciça fez sua estreia como mestre de bateria. O primeiro título na carreira veio em 1992.

Além do Carnaval de 2026, Ciça já conquistou dois campeonatos pela Viradouro, em 2020 e em 2024. Brilhou também em outras escolas, como Grande Rio, Unidos da Tijuca e União da Ilha. Por isso, o enredo "Para Cima, Ciça!" denota o brado de um guerreiro, dos brincantes de escolas de samba que sabem do significado cultural e histórico do Carnaval e de ser campeão no chamado maior espetáculo da terra.

Mestre Ciça chorou muito, emocionado, assim que foi confirmada a vitória da Unidos do Viradouro no Carnaval 2026 do Rio de Janeiro. Ele nunca escondeu durante essa trajetória da agremiação rumo ao título que é uma honra ser um enredo vivo, ou seja, ganhar uma homenagem da Viradouro estando em plena passarela do samba, a Marquês de Sapucaí.

E como costuma ser a apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial, houve tensão na contagem das notas dos jurados. A Unidos da Viradouro acabou campeã, com 270 pontos, seguida pela Beija-Flor, com 269,9 pontos, em segundo lugar; Vila Isabel, com 269,9 pontos, na terceira posição, e Salgueiro, com 269,7 pontos, em quarto lugar. A Viradouro festejou e festeja muito a conquista de seu quarto título no Carnaval do Rio. As vitórias anteriores da agremiação de Niterói ocorreram nos anos de 2024, 2020 e 1997.

A agremiação liderou a apuração dos quesitos do início ao fim. A contagem foi disputada desde o primeiro dos nove quesitos avaliados no Carnaval carioca. A escola recebeu notas 10 consecutivas em quesitos importantes como Comissão de Frente, Bateria, Mestre-sala e Porta-bandeira, Alegorias e Adereços, e Harmonia. A Viradouro teve apenas um 9,9, atribuído no quesito Fantasia, mas esta nota acabou sendo descartada, conforme as regras da apuração.

Ciçando

A Viradouro mostrou ao público no Sambódromo e para o mundo referências da trajetória da escola no samba, desde o começo da agremiação, numa linha do tempo que contagiou os espectadores do desfile. Um carro da escola relembrou o momento marcante: o carro xadrez com a bateria posicionada no alto dessa alegoria. Uma ousadia do carnavalesco Paulo Barros, que em 2007, pela primeira vez no Sambódromo, colocou ritmistas da bateria e a rainha Juliana Paes no alto de um carro alegórico.

No desfile, Mestre Ciça surpreendeu o público ao se misturar disfarçado aos dançarinos da comissão de frente, quando a Viradouro contava o começo da carreira dele ainda garoto. Após se revelar ao público e relembrar seus tempos de passista, Ciça simulou estar passando mal e deixou a avenida, como parte da encenação. Momentos depois, ele retornou ao desfile da escola.

Desde a apuração, os brincantes da Viradouro começaram a tomar conta da quadra da escola, e, ao se confirmar a vitória da agremiação, a festa irrompeu de vez no local para terminar somente na madrugada desta quinta-feira (19), sempre tendo como referência o enredo "Para Cima, Ciça!".

Esse enredo da Viradouro ganhou o Estandarte de Ouro como Melhor Escola, e Ciça conquistou o título de Personalidade do Ano. Essa premiação é conferida desde 1972 pelo jornal O Globo. A atriz Juliana Paes voltou a desfilar como rainha da bateria da Viradouro após 17 anos ausente da escola. Mestre Ciça desfilou em um dos carros da agremiação. A Viradouro se apresentou na segunda-feira (16). A apresentação celebrou a genialidade rítmica de Ciça e também exaltou os 80 anos da escola de samba.

Emocionado com o título, nessa quarta-feira (18), logo após a conquista do título pela Viradouro, Mestre Ciça destacou que se trata de um Carnaval de sambistas, de gente que vive o samba nessa festa popular. Ele chorou muito quando se confirmou a vitória da Unidos do Viradouro. E disse que nunca esperava um dia celebrar uma homenagem prestada pela escola e ainda mais com o título.

"Esse é o carnaval do sambista. Ganhou o samba, ganhou o sambista", disse Mestre Ciça, após a vitória.

Ciça ainda ressaltou: "Eu fui homenageado em vida no maior Carnaval do mundo. Fizemos um longo ensaio, tudo cronometrado nos mínimos detalhes. Ainda parece que estou sonhando. Para um sambista, para alguém que está há 38 anos como mestre de bateria e que é homenageado, quem ganha é sempre o samba e o sambista", arrematou o mestre de bateria.

A atriz Juliana Paes retornou à Viradouro após 17 anos para assumir o posto de rainha de bateria. Ela acompanhou a apuração das notas dos jurados e celebrou junto com Mestre Ciça a conquista do título. Juliana destacou sua felicidade em participar do desfile da Viradouro que levou o título com uma homenagem a Mestre Ciça, "um cara que merece tanto". "Ele é a humildade em pessoa", disse.