VÍDEO: Patixa sobe ao palco e canta com Zé Felipe durante show em Cametá

A influenciadora paraense Patixa Teló subiu ao palco e cantou ao lado de Zé Felipe na última quarta-feira (18), durante o encerramento do Carnaval de Cametá, no nordeste do Pará. O momento ocorreu no fim da programação oficial da festa, quando o cantor sertanejo comandava o show principal da noite.

Antes de iniciar a música “Eu Juro”, Zé Felipe dedicou a canção à influenciadora, que foi chamada ao palco para acompanhar a apresentação. No entanto, ao invés de cantar o repertório original, Patixa improvisou uma música própria, criada na hora, arrancando risadas do público e fazendo o cantor interromper a canção para ouvir a improvisação.

O momento descontraído divertiu o público presente e repercutiu nas redes sociais.

O cantor interrompeu a música para ouvir a serenata criada por ela. Em seguida, os dois conversaram diante do público. Zé Felipe perguntou sobre o CD que Patixa pretende lançar e afirmou que vai cantar com ela no projeto.

Ele também brincou dizendo que a influenciadora o fez “largar um casamento de 5 anos”, em referência ao relacionamento com Virginia Fonseca. Patixa respondeu em tom bem-humorado: “5 anos que você perdeu?”.