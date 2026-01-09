Patixa Teló no 'BBB 26': Influenciadora conhece nova casa e movimenta web

A influenciadora Patixa Teló, conhecida na internet como a 'Rainha do Amazonas', se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na última quinta-feira (8) ao participar do “Espiadinha BBB 26”, evento promovido pela TV Globo que reuniu influenciadores e jornalistas para uma visita prévia à casa do Big Brother Brasil 26, antes da estreia oficial do reality, marcada para o dia 12 de janeiro.

Durante a ação especial, Patixa esteve presente em diferentes momentos da programação e apareceu em vídeos e fotografias publicados nos perfis oficiais da emissora, conteúdos que passaram a circular amplamente na internet.

A influenciadora participou de interações com outros convidados, dublou áudios marcantes de edições anteriores do programa, conheceu pessoalmente o apresentador Tadeu Schmidt, visitou um dos quartos da casa e acompanhou uma festa realizada no gramado do confinamento.

O evento contou com a presença de diversos criadores de conteúdo e profissionais da comunicação, entre eles Joel Marques, Negrete, Menina Veneno, Allan Barros, Ruan Juliet, Rafael Santos e Nicoly Martins. A proposta do “Espiadinha BBB” é apresentar detalhes do cenário e da dinâmica do programa antes do início da temporada, além de gerar conteúdos para as redes sociais.

Apesar da repercussão nas plataformas digitais e da presença constante nos registros divulgados pela Globo, Patixa não integra o elenco oficial do BBB 26. A participação da influenciadora se restringiu à ação promocional realizada pela emissora.

Natural de Belém, no Pará, e radicada há anos em Manaus, Patixa ganhou projeção inicialmente no cenário local e, posteriormente, alcançou visibilidade nacional após interações com o influenciador digital Carlinhos Maia. Em 2025, ela deixou a capital amazonense e retornou ao Pará, onde passou a ser vista em diferentes pontos da cidade, sendo reconhecida por fãs durante aparições públicas.