Desfiles do Grupo Especial terão 3 mil ingressos gratuitos para arquibancada; saiba como retirar

Quem quiser assistir gratuitamente aos desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial, na arquibancada da Aldeia Amazônica, localizada no bairro da Pedreira, em Belém, poderá garantir ingresso a partir desta terça-feira (24). A Prefeitura realizará a distribuição de entradas para o público interessado em acompanhar as apresentações, que ocorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Ao todo, estão sendo disponibilizados 3 mil ingressos. A retirada ocorre nos dias 24 e 25 de fevereiro, das 9h às 17h, no próprio local do desfile.

O prefeito Igor Normando também fará a entrega simbólica de 200 ingressos a cada uma das oito escolas de samba do Grupo Especial.

Como eu consigo os ingressos?

É necessário apresentar documento oficial com foto (RG ou CPF), sendo permitida a retirada de até dois ingressos por CPF.