Exclusivo: saiba quem são os 'globais' que estarão no Camarote Miltons em Belém

No próximo dia 27 e 28 de fevereiro Belém irá ferver com o desfile oficial das escolas de samba, na tradicional Aldeia Amazônica (Aldeia Cabana), no bairro da Pedreira. O Camarote Miltons, do bafônico Milton Cunha, irá receber diversos famosos, incluindo globais.

“A gente está vivendo um momento muito muito especial do Carnaval de Belém. É um Carnaval muito tradicional com escolas muito antigas, escolas quase centenárias como Rancho, Quem São Eles, Embaixada.... escolas de muita tradição e de muita força dentro dos seus bairros. A gente está consolidando esse novo momento do Carnaval de Belém com a chegada do Milton Cunha, que indiscutivelmente é a maior celebridade do Carnaval brasileiro, que é paraense e que está tendo esse reencontro tão bonito com a cidade e as origens dele. Desde o ano passado a gente fez o Carnaval Miltons, que é um camarote que a gente reúne pessoas influentes, artistas, influenciadores, dentre outros. É um camarote muito especial que tem dado um brilho e cor importante para o Carnaval de Belém. Esse ano em especial, a gente vai estar recebendo aí artistas importantes do cenário nacional. Tenho certeza que isso vai ainda bombar e projetar muito o Carnaval de Belém”, disse Fernando Guga Gomes, presidente da Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA).

Já estão confirmados os ex-BBBs Kaysar Dadour e Natália Deodato, e os atores Samuel Assis e Caio Manhete, além da cantora Zaynara. Além dos globais e campeões da Dança dos Famosos, da TV Globo, Rolon Ho e Thais Sousa. Além disso, este ano, o camarote irá contar com presenças ilustres das vencedoras do Rainha das Rainhas 2026. Layane Santos, representante do Guará Aqua Park, foi eleita a soberana do Carnaval paraense, estará lá ao lado das princesas.

“O Samuel Assis é um cara muito importante, nordestino e preto, que hoje defende papéis importantes na dramaturgia nacional, seja no cinema, televisão, na TV Globo, dentre outros. Ele é um cara premiado. É uma alegria e honra ter ele Belém, que vem conhecer o nosso Carnaval e que está super entusiasmado pra isso, já fez declarações pra gente da curiosidade que ele tem de vim conhecer o Carnaval de Belém, que embora tenha o formato do Carnaval tradicional de escola de samba, tem muitas peculiaridades. O próprio Milton Cunha já ressaltou isso, vai ser muito legal ter um um global como o Samuel de Assis, um cara tão importante nesse novo cenário também da televisão brasileira aqui conosco”, pontua Guga.

Pelo segundo ano consecutivo, o Camarote Miltons, criado pela ESA, é um espaço temático VIP, inteiramente dedicado a homenagear a trajetória e a exuberância de Milton Cunha e a realizar encontros. Este ano, o local terá entradas destinadas para venda.