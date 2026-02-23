Capa Jornal Amazônia
Richard Rasmussen tem veículo apreendido pela PRF na Transamazônica

Biólogo realizava expedição de 1.500 km no Norte, porém jornada foi encerrada após fiscalização da PRF em Manaus

O Liberal
fonte

Carro usado por Richard Rasmussen, de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e as regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), não possui permissão para circulação regular em estradas federais (Reprodução)

A expedição de 1.500 km pela Rodovia Transamazônica, liderada pelo biólogo Richard Rasmussen, ganhou um capítulo inesperado e tenso ao atingir a reta final da jornada em direção a Manaus. Durante uma fiscalização de rotina, Richard e sua equipe foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) devido ao uso de um UTV (Utility Task Vehicle) na rodovia federal. O impasse ocorreu porque, de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e as regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), veículos dessa categoria são classificados como utilitários off-road e não possuem permissão para circulação regular em estradas federais.

Por serem voltados exclusivamente para trilhas, propriedades rurais ou terrenos específicos, os UTVs não atendem às exigências técnicas de segurança e registro necessárias para o tráfego contínuo em rodovias.

Apesar do contratempo com as autoridades e da rigorosa fiscalização, a expedição não foi interrompida e conseguiu atingir seu objetivo principal. Richard percorreu todo o trajeto proposto, enfrentando lamaçais profundos, atoleiros desafiadores e os trechos mais críticos da BR-230, mantendo o propósito de dar visibilidade nacional às condições precárias da estrada que conecta Manaus ao restante do país.

A chegada à capital amazonense transformou o clima de tensão da abordagem policial em uma grande celebração popular. O biólogo foi recebido por centenas de manauaras no espaço da Feira Municipal, onde o encontro foi marcado por aplausos, pedidos de fotos e discursos carregados de emoção.

A forte mobilização popular em Manaus refletiu o impacto que a jornada gerou nas redes sociais, onde os vídeos da travessia viralizaram ao expor a realidade crua da infraestrutura da Transamazônica. Durante o evento de recepção, Richard Rasmussen agradeceu o apoio caloroso e reforçou que a missão da viagem foi plenamente cumprida ao provocar um debate público sobre a urgência de soluções estruturais para a rodovia. Demonstrando que o fôlego para novas aventuras permanece intacto, o biólogo publicou um vídeo de agradecimento anunciando que já planeja uma nova expedição para daqui a dois meses. Entre as especulações sobre o próximo destino, surgem possibilidades como o Pantanal durante a cheia, a travessia de outra rodovia histórica ou até uma jornada internacional para abordar desafios ambientais fora do Brasil, prometendo, como de costume, unir desafios extremos a discussões sociais e ambientais relevantes.

Cultura

Televisão

Richard Rasmussen
Televisão
