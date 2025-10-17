Capa Jornal Amazônia
Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

Amanda Martins

Assim como o mistério em torno da morte de Odete Roitman paralisou o Brasil em 1988, a versão remake de “Vale Tudo”, exibida pela TV Globo, tem gerado grande expectativa entre os telespectadores. O último capítulo da novela vai ao ar nesta sexta-feira (17), por volta das 21h20, e o público acompanha atentamente cada detalhe, tentando descobrir quem seria o responsável pela morte da vilã mais icônica da trama.

Várias teorias circulam nas redes sociais sobre a identidade do assassino, e a escritora Manuela Dias ainda pode surpreender. No clima de suspense, o Grupo Liberal lançou na última quinta-feira (16) uma enquete para saber a opinião dos internautas sobre a questão: “Quem matou Odete Roitman?”. 

Das 1.841 respostas, 78% acreditam que Odete não morreu ou que outro suspeito está envolvido. Nas especulações que estão circulando na web, Freitas (Luis Lobianco) e Consuelo (Belize Pombal) estariam envolvidos em um plano para manter a vilã fora de cena, preparando sua reaparição em grande estilo. Muitos telespectadores acreditam que Odete poderá surgir novamente dando a famosa banana para o Brasil, recriando um de seus momentos mais icônicos e deixando o público ainda mais surpreso com o desfecho da novela.

Outros personagens como Marco Aurélio/César, Maria de Fátima e Heleninha/Celina receberam, respectivamente, 8%, 4% e 10% dos votos.

.
