Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Assim como o mistério em torno da morte de Odete Roitman paralisou o Brasil em 1988, a versão remake de “Vale Tudo”, exibida pela TV Globo, tem gerado grande expectativa entre os telespectadores. O último capítulo da novela vai ao ar nesta sexta-feira (17), por volta das 21h20, e o público acompanha atentamente cada detalhe, tentando descobrir quem seria o responsável pela morte da vilã mais icônica da trama.

Várias teorias circulam nas redes sociais sobre a identidade do assassino, e a escritora Manuela Dias ainda pode surpreender. No clima de suspense, o Grupo Liberal lançou na última quinta-feira (16) uma enquete para saber a opinião dos internautas sobre a questão: “Quem matou Odete Roitman?”.

Das 1.841 respostas, 78% acreditam que Odete não morreu ou que outro suspeito está envolvido. Nas especulações que estão circulando na web, Freitas (Luis Lobianco) e Consuelo (Belize Pombal) estariam envolvidos em um plano para manter a vilã fora de cena, preparando sua reaparição em grande estilo. Muitos telespectadores acreditam que Odete poderá surgir novamente dando a famosa banana para o Brasil, recriando um de seus momentos mais icônicos e deixando o público ainda mais surpreso com o desfecho da novela.

Outros personagens como Marco Aurélio/César, Maria de Fátima e Heleninha/Celina receberam, respectivamente, 8%, 4% e 10% dos votos.