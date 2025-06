Conheça três novelas turcas com Afra Saraçoglu, estrela de 'O Canto do Pássaro'

Afra Saraçoğlu é uma atriz turca de 27 anos que tem feito sucesso entre os fãs das dizis, como na novela turca "O Canto do Pássaro". Ela iniciou a carreira em 2016, enquanto cursava Literatura Comprada na Universidade Anadolu, na Anatólia. Desde então, ela tem vivido alguns sucessos nas telinhas.

Dentre as novelas turcas estreladas por Saraçoğlu está a dizi "Yeşilçam". Com o elenco formado por Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu e Selin Şekerci, a história se passa nos tempos de ouro do cinema turca, enquanto um produtor tenta reconstruir a vida com uma nova empresa e está procurando por uma nova atriz de sucesso.

A direção é por conta de Çağan Irmak ("Gülizar"). O roteiro é assinado por Levent Cantek e Volkan Sümbül.

Afra Saraçoğlu faz tanto sucesso entre os fãs brasileiros, que ela ganhou uma camisa da Seleção Brasileira (Reprodução / Instagram @afrasaracoglu)

Confira três novelas turcas com Afra Saraçoğlu:

1. Novela turca "O Canto do Pássaro" / "A Escolhida" ("Yalı Çapkını")

Sinopse: Ferit (Mert Ramazan Demir) é um jovem irresponsável que acabou de voltar do exterior. Ele é de uma família rica, em que o avô, Halis Agğa (Çetin Tekindor), tenta controlar a vida de todos. Assim, ele determina que Ferit precisa se casar. A notícia se espalha e Kazım (Diren Polatoğulları) enxerga como uma possibilidade de casar Suna (Beril Pozam), uma de suas filhas. Só que Ferit acaba se apaixonando pela irmã dela, Seyran (Afra Saraçoğlu).

Elenco: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu e Diren Polatoğulları

Número de episódios: 243

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

2. Novela turca "Senhora F e Suas Filhas" ("Fazilet Hanim ve Kizlari")

Sinopse: Fazilet Camkiran (Nazan Kesal) é mãe de duas jovens, Hazan (Deniz Baysal) e Ece (Afra Saraçoğlu). Ela é uma mulher ambiciosa que busca dinheiro a qualquer custo. Por conta disso, acaba utilizando as habilidades de modelo de Ece, a mais nova. Enquanto isso, Hazan tenta se manter longe dos domínios da mãe e leva a vida como treinadora. Mesmo sem querer, acaba se apaixonando por um homem rico.

Elenco: Afra Saraçoğlu e Mahir Günşiray, Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz e Tolga Güleç

Número de episódios: 50

Onde assistir: Dailymotion e YouTube

3. Novela turca "Yeşilçam"

Sinopse: A história se passa durante os anos dourados do cinema turco. Semih Ates (Çağatay Ulusoy) é traído por seu sócio, que decide abrir uma produtora sozinho. Enquanto tenta reconquistar o amor da sua ex-esposa, Mine (Selin Şekerci), ele acaba conhecendo uma jovem que pode ser uma futura estrela. Tülin (Afra Saraçoğlu) será a sua grande aposta para o sucesso.

Elenco: Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu e Selin Şekerci

Número de episódios: 20

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)