Filme sobre o Facebook, 'A Rede Social 2' é confirmado com Aaron Sorkin na direção e roteiro

A aguardada sequência de "A Rede Social", filme que retratou os bastidores da criação do Facebook, foi oficialmente confirmada pela Sony Pictures. A novidade foi divulgada pelo site Deadline nesta semana e promete trazer de volta um dos roteiristas mais prestigiados de Hollywood: Aaron Sorkin, que agora também assume a direção do projeto.

O filme tem título provisório de "A Rede Social: Parte II" e terá como foco os desdobramentos do império criado por Mark Zuckerberg, agora mergulhado em polêmicas, escândalos políticos e denúncias internas.

De acordo com o Deadline, a sequência será inspirada em uma série de reportagens publicadas pelo The Wall Street Journal em 2021, que ficaram conhecidas como "The Facebook Files".

A série revelou documentos internos vazados que mostravam como o Facebook estava ciente dos danos que a plataforma causava a usuários, especialmente adolescentes, mas optou por não agir. O enredo também deve incluir o envolvimento do Facebook em disputas políticas, como nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Aaron Sorkin, vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por “A Rede Social” (2010), volta à franquia com total liberdade criativa. Na produção, ele será acompanhado por Todd Black, Peter Rice e Stuart Besser. O diretor original, David Fincher, não participa desta vez.

O primeiro filme, estrelado por Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg, foi um sucesso de crítica e público, recebendo oito indicações ao Oscar e vencendo três estatuetas. A trama também foi responsável por impulsionar as carreiras de Andrew Garfield e Armie Hammer.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o retorno de Jesse Eisenberg ou outros nomes do elenco original, mas é esperado que o personagem Mark Zuckerberg siga como figura central na nova produção.