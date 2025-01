Mark Zuckerberg anuncia mudanças no Facebook e Instagram para "proteger a liberdade de expressão"

O presidente da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta terça-feira (7/1) que o Facebook e Instagram vão passar por mudanças para “proteger a liberdade de expressão” nessas redes. O anúncio foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais de Mark.

A primeira medida, segundo Mark, será o encerramento do programa de verificação de fatos e a adoção de um sistema de notas da comunidade, semelhante ao já usado na rede X. “Isso significa que identificaremos menos conteúdos problemáticos, mas também reduziremos a remoção acidental de postagens e contas de pessoas inocentes”, afirma.

Como segunda medida, o presidente da Meta disse que irá simplificar as políticas de conteúdo dessas redes. Mark afirma que a medida busca se livrar de uma série de restrições sobre assuntos que estão fora do discurso dominante, como imigração e gênero. “O que começou como um movimento para ser mais inclusivo, tem sido usado para calar opiniões e excluir pessoas com ideias diferentes. E foi longe demais”, continua.

No vídeo, o bilionário afirmou sem apresentar provas que “os países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que as empresas retirem as coisas silenciosamente” e menciona trabalhar com o governo dos EUA para combater essa tendencia global.

“Vamos trabalhar com o presidente Trump para pressionar os governos de todo o mundo, que visam perseguir empresas americanas e pressionando para implementar mais censura”, continua, “A única maneira de combater essa tendência global é com o apoio do governo dos EUA. E é por isso que tem sido tão difícil nos últimos quatro anos, quando até mesmo o governo dos EUA pressionou pela censura”, afirmou Zuckerberg.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)