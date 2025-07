Jovem morre após bater a cabeça ao tentar fazer mortal para trás em casa

Um jovem de 18 anos morreu após sofrer um grave acidente ao tentar realizar um mortal para trás durante uma comemoração. Sonny Blundell celebrava, no último dia 24 de junho, a mudança para um novo apartamento com a namorada, em Southport, no estado de Queensland (Austrália), quando tentou a acrobacia e bateu a cabeça no chão da sala.

De acordo com familiares, Sonny chegou a ser socorrido com vida e passou por cirurgia cerebral de emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morreu na última segunda-feira (30/06), após alguns dias internado em coma.

Segundo relato da irmã mais velha, Izabella Cromack-Hay, o jovem chegou a conversar por vídeo com a família após o acidente. "Ele bateu a cabeça no chão da sala e ficou com dor de cabeça, então foi dormir. Acordou, foi ao banheiro vomitando e depois desmaiou. Foi quando o seu melhor amigo o encontrou inconsciente pela manhã", contou ela ao jornal Daily Telegraph.

Sonny foi levado às pressas ao hospital, onde os médicos diagnosticaram múltiplos AVCs e uma hemorragia cerebral. Ele passou por uma cirurgia e teve um dreno inserido no cérebro. "As primeiras 24 horas foram as mais críticas e quase o perdemos", disse Izabella em uma publicação nas redes sociais antes do falecimento.

O jovem havia acabado de se mudar para Southport com a namorada, após receber uma proposta de trabalho como ajudante de concretagem na região. "Ele estava animado para começar uma nova fase da vida", afirmou a irmã.

"Nosso querido Sonny criou asas e faleceu. Estamos todos em choque e com uma dor imensa", lamentou Izabella nas redes sociais.